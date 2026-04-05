Jednorazowa dopłata do prądu czyli bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które mają wysokie koszty ogrzewania z sieci ciepłowniczej (np. miejskiej) i jednocześnie spełniają kryterium dochodowe. W 2026 roku można zyskać od 20 zł do nawet 3500 zł.

Szacuje się, że w 2026 roku bon ciepłowniczy może otrzymać około 400 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. By dostać pieniądze, trzeba jednak o nie zawnioskować. Wnioski będą przyjmowane tylko przez 2 miesiące.

Bon ciepłowniczy 2026 - co to za dopłata?

Bon ciepłowniczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która weszła w życie 30 września 2025 roku. Była ona odpowiedzią na zniesienie zamrożenia cen dostaw ciepła. Gdy te wróciły do starych wartości, rachunki za ogrzewanie gwałtownie wzrosły.

By przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, zdecydowano o wprowadzeniu jednorazowych rocznych dopłat. Zgodnie z nowelizacją ze stycznia 2026 roku nie w każdej gminie składanie wniosku będzie miało sens. Te samorządy, w których ceny ciepła nie przekraczają ustawowego progu i które do 20 czerwca 2026 roku poinformują o tym mieszkańców, nie będą rozpatrywać wniosków.

Ważne Bon ciepłowniczy to nie to samo co bon energetyczny, który wypłacany był wyłącznie w 2024 roku. Ten drugi miał rekompensować wydatki na energię elektryczną, bon ciepłowniczy dotyczy ogrzewania z sieci (ciepła miejskiego), jest skierowany więc głównie do mieszkań w blokach.

Dopłaty do ciepła w 2026 roku - kto i ile może dostać?

By otrzymać w 2026 roku bon ciepłowniczy, trzeba spełnić dwa warunki: mieć odpowiednio niski dochód i płacić za ciepło więcej niż 170 zł/GJ netto. Im niższe dochody w gospodarstwie domowym i wyższa cena ciepła, tym większa dopłata. Obowiązują trzy progi dopłat:

1000 zł: cena ciepła netto od 170,01 do 200 zł/GJ,

2000 zł: cena ciepła netto od 200,01 do 230 zł/GJ,

3500 zł: cena ciepła netto powyżej 230 zł/GJ.

Obowiązuje przy tym kryterium dochodowe: bon ciepłowniczy w 2026 roku dostaną tylko te gospodarstwa, w których dochód na osobę nie przekracza:

3272,69 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

2454,52 zł na osobę - dla gospodarstwa wieloosobowego.

Przykład Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie tej kwoty nie wyklucza z możliwości otrzymania świadczenia. Działa tutaj zasada „złotówka za złotówkę”: każda złotówka ponad ten limit obniża bon o złotówkę. Minimalna kwota dopłaty na gospodarstwo domowe wynosi 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

Wnioski o bon ciepłowniczy należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić na kilka sposobów: osobiście w urzędzie gminy lub dzielnicy miasta, pocztą, przez ePUAP, aplikację mObywatel a także przez rządową usługę online „Złóż wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego”.

Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia. Złożenie wniosku po terminie automatycznie oznacza brak dopłaty. We wniosku trzeba podać zarówno informacje o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę, potrzebne jest również zaświadczenie wydane przez spółdzielnię, zarządcę budynku, wspólnotę lub sieć ciepłowniczą o korzystaniu z ciepła systemowego. Musi znaleźć się tam informacja o jednostkowej cenie ciepła: to ważne dla ustalenia wysokości dopłaty.

Rozpatrzenie wniosku może zająć kilka tygodni, wypłat dokonuje gmina (np. za pośrednictwem OPS lub MOPS).

FAQ Bon ciepłowniczy - pytania i odpowiedzi

Czy bon przysługuje właścicielowi domu jednorodzinnego? Z reguły nie, jeśli dom ma własne źródło ogrzewania (piec, kocioł itd.) Bon dotyczy głównie mieszkań podłączonych do sieci ciepłowniczej. Czy można dostać bon przy ogrzewaniu prądem? Nie, jeśli to indywidualne ogrzewanie (np. grzejniki elektryczne). Bon dotyczy tylko systemu ciepłowniczego. Czy trzeba się rozliczać z wydatków? Nie – to świadczenie pieniężne, które trafia bezpośrednio do gospodarstwa domowego.