Tereny inwestycje w gminie Miękinia to obszary o powierzchni około 400 ha. z kompletą infrastrukturą. Teren był przygotowywany m.in. pod inwestycję amerykańskiego Intela, który ostatecznie w połowie ubiegłego roku poinformował, że rezygnuje z budowy fabryk w Niemczech i w Polsce.

Fabryka paneli fotowoltaicznych za ponad 600 mln zł

Firma Roltec, która otrzymała już decyzję o wsparciu inwestycji z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, chce wybudować w gminie Miękinia zakład produkcji paneli fotowoltaicznych w technologii cienkowarstwowej.

Wartość tej inwestycji to co najmniej 628 mln zł – podała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jak wskazano, maksymalna wartość pomocy publiczne, wynikająca ze zwolnień podatkowych, w przypadku tego przedsięwzięcia to około 88 mln zł.

Co najmniej 200 nowych miejsc pracy

Fabryka ma powstać na niemal 17-hektarowej działce w miejscowości Krępice. W nowym zakładzie będzie co najmniej 200 miejsc pracy.

Roltec to polska firma technologiczna działająca w obszarze fotowoltaiki. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w technologii cienkowarstwowej CIGS, rozwijając własne zaplecze laboratoryjne i produkcyjne. (PAP)

