Właściciele psów i kotów zapłacą za czipowanie zwierząt. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów

oprac. Diana Bartosiuk
Od kiedy obowiązkowe czipowanie wszystkich psów i kotów?
Od kiedy obowiązkowe czipowanie wszystkich psów i kotów?/Shutterstock
Sejm uchwalił w piątek ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Oznacza to konieczność rejestracji zwierząt domowych w systemie i ich czipowanie. Zarówno właściciele kotów jak i psów będą musieli ponieść koszt czipowania, brak rejestracji zwierzęcia może oznaczać wysoką grzywnę.

Za uchwaleniem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów wraz z poprawkami zagłosowało 245 posłów, 22 przeciw, a 171 wstrzymało się od głosu.

Kiedy powstanie krajowa baza psów i kotów?

Regulacje zakładają utworzenie krajowej bazy zaczipowanych psów i kotów. Za stworzenie i prowadzenie rejestru ma odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).Ustawa wprowadza też obowiązek czipowania wszystkich psów i kotów mających właścicieli. Dobrowolne dla gmin ma być natomiast czipowanie kotów żyjących na wolności.

Proponowane przepisy przewidują też obowiązkowe czipowanie wszystkich kotów i psów w schroniskach, a także w domach tymczasowych prowadzonych przez organizacje prozwierzęce.

Zmiany w wypłatach 800 plus. Do końca kwietnia trzeba złożyć wniosek

100 zł za rejestrację i czipowanie zwierzęcia

Koszt oznakowania chipem oraz koszt rejestracji zwierzęcia w rejestrze wyniosą do 50 zł za każdą z usług. Opłaty mają być pobierane przez lekarzy weterynarii za wykonane czynności.

Ważne

Niedopełnienie przez właściciela obowiązku zaczipowania i rejestracji zwierzęcia będzie podlegało karze grzywny od 20 zł do 5 tys. zł.

Dostęp do danych w KROPiK ma zostać udostępniony właścicielom psów i kotów przez aplikację mObywatel. Tam możliwe ma być również uzyskanie przypomnienia o zbliżającym się terminie szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Przed uchwaleniem ustawy posłowie przyjęli poprawki do ustawy, które w środę zaopiniowała Komisja Nadzwyczajna ds. ochrony zwierząt.

Wśród nich propozycję wprowadzającą maksymalny termin 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska lub z domu tymczasowego, po którym zostanie zawiadomiona policja o porzuceniu zwierzęcia.

Co z adopcją nieoznakowanych zwierząt?

Ponadto posłowie wprowadzili poprawki zakładające możliwość wydania przez technika weterynarii dokumentu w postaci elektronicznej, potwierdzającego oznakowanie psa lub kota oraz samodzielne pobranie z KROPiK elektronicznego dokumentu potwierdzającego rejestrację psa lub kota (na żądanie może to być wersja papierowa) przez właścicieli zwierząt, a także przez schroniska czy organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym. Poparcie uzyskała też poprawka umożliwiająca zmianę w rejestrze danych właściciela zwierzęcia (np. nazwiska po ślubie).

Kolejna z przyjętych poprawek wykluczyła penalizację właściciela za adopcję nieoznakowanego zwierzęcia. Karze administracyjnej w wysokości od 0,56 proc. do 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub karze grzywny będą podlegały osoby, które wbrew zakazowi wydają takie zwierzęta, a także schroniska i domy tymczasowe.

Kontrole L4 od 13 kwietnia. To sprawdzi ZUS. Za co można będzie stracić zasiłek chorobowy?

Kto nie będzie musiał płacić za rejestrację kota lub psa?

W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zapewniać ma również nieodpłatną rejestrację nie tylko psów, ale też kotów, którym przed tym dniem wszczepiono czip zgodny z normą rejestru.

Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze mają mieć m.in. gmina, policja, straż gminna (miejska) lub wyznaczona przez wójta osoba w przypadku jej braku, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy, m.in. w związku z prowadzoną sprawą albo w celu skontaktowania się z właścicielem zwierzęcia lub z podmiotem prowadzącym schronisko czy dom tymczasowy. Dostęp mają mieć też lekarze weterynarii i osoby zgłoszone do ARiMR przez podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub domy tymczasowe, choć w mniejszym zakresie.

Ważne

Właściciel zwierzęcia będzie miał dostęp do danych powiązanych z numerem wszczepionego czipa. Będzie mógł samodzielnie zmienić w rejestrze swój adres, numer telefonu kontaktowego, imię zwierzęcia, a także wprowadzić datę i przyczynę jego śmierci albo samą informację o śmierci.

Od kiedy obowiązek rejestracji zwierząt domowych?

Rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Kolejne trzy lata ma trwać identyfikacja i rejestracja zwierząt objętych ustawą. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Z danych MRiRW wynika, że ogólne koszty realizacji przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wzrosły niemal trzykrotnie w latach 2012–2023 i wyniosły odpowiednio 125 mln 861 tys. 730 zł oraz 347 mln 347 tys. 662 zł. (PAP)

Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWłaściciele psów i kotów zapłacą za czipowanie zwierząt. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów »
Tematy: KROPiKzwierzęta domoweobowiązkowe czipowanie psów
