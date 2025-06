Waloryzacja emerytur i rent od marca 2026 roku to temat, który dotyczy milionów Polaków. Choć ostateczne wskaźniki będą znane dopiero w lutym 2026 r., Ministerstwo Rodziny ujawnia już pierwsze prognozy. Wzrost świadczeń ma wynieść 5,5 proc., a razem z nimi podwyższone zostaną dodatki. W artykule pokazujemy najnowsze dane, tabele wypłat, przykładowe przeliczenia i tłumaczymy zasady waloryzacji.

Waloryzacja emerytur od marca 2026 r. Ile wyniesie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku ma wynieść 105,5 proc., co oznacza podwyżkę świadczeń o 5,5 proc. To poziom zbliżony do tegorocznego i może być ostatnim tak wysokim, zanim inflacja zacznie istotnie spadać.

Podwyżka ta zostanie wprowadzona od 1 marca 2026 r. i obejmie wszystkie świadczenia długoterminowe wypłacane przez ZUS, czyli emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne. Obowiązujące zasady przewidują waloryzację procentową, co oznacza, że im wyższe świadczenie podstawowe, tym większy zysk nominalny.

Dla przykładu:

Minimalna emerytura 1878,91 zł brutto wzrośnie do ok. 1981,25 zł brutto,

brutto, Świadczenie w wysokości 3000 zł brutto wzrośnie do 3165 zł brutto,

brutto, Emerytura 5000 zł brutto zostanie podniesiona do 5275 zł brutto.

Ministerstwo zaznacza jednak, że to wartości prognozowane i ostateczny wskaźnik zostanie zatwierdzony w lutym 2026 r. przez GUS. Wzrost o 5,5 proc. opiera się na przewidywanej inflacji (3,8 proc.) i wzroście wynagrodzeń (20 proc. realnego wzrostu).

Tabela: Prognozowane emerytury po waloryzacji 2026 (brutto i netto)

Kwota emerytury brutto (2025) Brutto po waloryzacji (5,5%) Wzrost brutto Szacunkowe netto (2026) Wzrost netto 1878,91 zł 1981,25 zł +102,34 zł ok. 1795 zł +93 zł 2000 zł 2110 zł +110 zł ok. 1890 zł +97 zł 2500 zł 2637,50 zł +137,50 zł ok. 2350 zł +122 zł 3000 zł 3165 zł +165 zł ok. 2805 zł +148 zł 3500 zł 3692,50 zł +192,50 zł ok. 3260 zł +174 zł 4000 zł 4220 zł +220 zł ok. 3715 zł +200 zł 4500 zł 4747,50 zł +247,50 zł ok. 4170 zł +226 zł 5000 zł 5275 zł +275 zł ok. 4625 zł +252 zł 5500 zł 5802,50 zł +302,50 zł ok. 5080 zł +278 zł 6000 zł 6330 zł +330 zł ok. 5535 zł +304 zł 6500 zł 6857,50 zł +357,50 zł ok. 5990 zł +330 zł 7000 zł 7385 zł +385 zł ok. 6445 zł +356 zł 8000 zł 8440 zł +440 zł ok. 7355 zł +408 zł 9000 zł 9495 zł +495 zł ok. 8265 zł +460 zł 10000 zł 10550 zł +550 zł ok. 9175 zł +512 zł

Uwaga: Kwoty netto oszacowano przy założeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu, braku ulgi dla seniorów oraz obowiązkowych składek zdrowotnych. Rzeczywista wypłata może się różnić w zależności od indywidualnych warunków.

Jak zmienią się dodatki do emerytur w 2026 r.?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, z późn. zm.) dodatki do świadczeń są waloryzowane w tym samym terminie i według tego samego wskaźnika co podstawowe emerytury i renty. Oznacza to, że w 2026 r. wszystkie dodatki wzrosną o prognozowane 5,5 proc.

Oto prognozowane kwoty dodatków po waloryzacji od 1 marca 2026 roku:

Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie : 348,22 zł → 367,37 zł ,

: 348,22 zł → , Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji : 522,33 zł → 551,99 zł ,

: 522,33 zł → , Dodatek dla sieroty zupełnej : 654,48 zł → 690,43 zł ,

: 654,48 zł → , Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego : 348,22 zł → 367,37 zł ,

: 348,22 zł → , Dodatek kompensacyjny : 52,23 zł → 55,10 zł ,

: 52,23 zł → , Świadczenie pieniężne dla żołnierzy przymusowo zatrudnianych : 348,22 zł → 367,37 zł ,

: 348,22 zł → , Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach : od 17,46 zł do 348,22 zł → od 18,42 zł do 367,37 zł ,

: od 17,46 zł do 348,22 zł → od do , Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego: 1333,24 zł → 1406,57 zł.

Wszystkie świadczenia wypłacane będą automatycznie podwyższone bez potrzeby składania wniosku.

Trzynastka i czternastka bez zmian. Co z dodatkowymi świadczeniami?

Zgodnie z zapowiedziami rządu, w 2026 roku utrzymane zostaną zarówno trzynaste, jak i czternaste emerytury. Świadczenia te nie podlegają waloryzacji, ale ich wysokość będzie równa minimalnej emeryturze po podwyżce, czyli ok. 1981 zł brutto. Wypłaty będą realizowane automatycznie.

Warto podkreślić, że trzynastki przysługują wszystkim świadczeniobiorcom, a czternastki mają kryterium dochodowe (ok. 5500 zł brutto). Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają czternastkę w proporcjonalnie obniżonej wysokości. Więcej na temat czternastek, które wciąż czekają na wypłatę w 2025 roku przeczytasz w artykule: Ile zostanie tak naprawdę zostanie z 14. emerytury? Oto kwoty "na rękę" [TABELA]

Czy będzie druga waloryzacja w 2026 roku?

Choć w 2022 roku wprowadzono nadzwyczajną drugą waloryzację z powodu bardzo wysokiej inflacji, obecnie rząd nie przewiduje powtórzenia tego mechanizmu. Spadek inflacji i stabilizacja gospodarki sprawiają, że drugi przelicznik nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.

Eksperci z Instytutu Emerytalnego wskazują, że długofalowo warto pomyśleć o reformie sposobu waloryzowania świadczeń, np. przez uwzględnienie wzrostu cen leków, żywności i energii, które najbardziej obciążają portfele seniorów.

Emerytury a dane GUS i ZUS: ile wynosi przeciętne świadczenie?

Z danych ZUS wynika, że przeciętna emerytura w Polsce na początku 2025 roku wynosiła ok. 3800 zł brutto. Kobiety otrzymują przeciętnie o 700 zł mniej niż mężczyźni. Przy podwyżce o 5,5 proc. oznacza to wzrost do ok. 4009 zł brutto.

GUS wskazuje natomiast, że inflacja w sektorze żywności i energii nadal przewyższa średni wskaźnik CPI, co oznacza, że realna siła nabywcza emerytur może maleć mimo nominalnych podwyżek.

Z danych GUS i NBP korzysta również Rada Dialogu Społecznego, gdzie co roku uzgadniane są propozycje rządu w sprawie waloryzacji. To tam toczą się negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami a stroną rządową.