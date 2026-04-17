Forsal logo

Zondacrypto za pieniądze rosyjskiej mafii? Tusk ujawnia ustalenia służb

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 10:13
[aktualizacja dzisiaj, 10:32]
Donald Tusk
Warszawa, 17.04.2026. Premier Donald Tusk przemawia na sali plenarnej Sejmu, 17 bm. W ostatnim dniu obrad izba przeprowadzi głosowania m.in. nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. (amb) PAP/Tomasz Gzell/PAP
Kariera firmy Zondacrypto zaczęła się za pieniądze rosyjskiej mafii, u źródeł jej sukcesu finansowego stoją też pieniądze powiązane z rosyjskimi służbami - powiedział premier Donald Tusk. Problem polega na tym, że ta firma promuje bardzo konkretne siły polityczne - dodał.

Powstanie firmy Zondacrypto

Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Odniósł się m.in. do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto, która - jak mówił - ma „kilka wymiarów politycznych”.

Według premiera, Zondacrypto powstała w „okolicznościach zasługujących na mocny film kryminalny”. - Założyciel zaginął w nieznanych okolicznościach, według wszystkich przypuszczeń nie żyje - mówił. Jak przypomniał, „wielka kariera” Zondacrypto zaczęła się w 2022 roku z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu - rosyjskiej mafii. - Taką informację dysponują nasze służby - powiedział.

- U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tzw. bratwą, czyli jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi - mówił Tusk.

Zondacrypto strategicznym sponsorem CPAC w Rzeszowie

Jak dodał, „problem polega na tym, że ta firma, o takich źródłach, stała się firmą, która sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne”.

- Firma ta była strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania, a również poprzedni prezydent (Andrzej Duda - PAP) był w to spotkanie mocno zaangażowany - mówił Tusk. - Związki Telewizji Republika i Zondacrytpo nie wymagają żadnego uzasadnienia - dodał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: Donald Tuskkryptowalutyzondacrypto
Powiązane
Zobacz
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj