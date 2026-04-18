140 tys. zł – drugi próg podatkowy w górę. Prezydent podpisze ustawę – jest oświadczenie

Przekroczenie drugiego progu podatkowego – od kiedy zaczyna boleć? Jaka jest wysokość podatku po jego przekroczeniu?

Drugi próg podatkowy to moment, w którym stawka PIT wzrasta z 12% do 32%. Obecnie obowiązuje po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu rocznie. Warto zaznaczyć, że wyższą stawką opodatkowana jest wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę, a nie cały dochód.

Do drugiego progu „wpadają” w praktyce osoby zarabiające ponad 10 tys. zł miesięcznie. Bywa to szczególnie frustrujące dla pracowników rozliczających się wspólnie z małżonkiem lub posiadających dzieci – faktyczny dochód na członka rodziny jest w takich przypadkach znacznie niższy.

Aby uniknąć zbyt wysokich miesięcznych zaliczek, pracownik może złożyć u pracodawcy formularz PIT-2. Pozwala on otrzymywać wyższe wynagrodzenie na bieżąco, choć przy indywidualnym rozliczeniu rocznym może to oznaczać konieczność dopłaty podatku.

Z drugim progiem podatkowym ściśle powiązana jest kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to ta część dochodu, od której nie trzeba płacić PIT. Przysługuje jedynie osobom rozliczającym się według skali podatkowej (12% i 32%). Ma szczególnie duże znaczenie przy rozliczeniu rocznym, ponieważ realnie wpływa na wysokość podatku do zapłaty. Obecnie kwota wolna wynosi 30 000 zł.

140 tys. zł – drugi próg podatkowy w górę. Projekt ustawy trafił do Sejmu

14.04.2026 r. przedstawiciele partii Polska 2050 złożyli projekt ustawy podnoszący graniczną kwotę 120 tys. zł, po przekroczeniu której wchodzi się w drugi próg podatkowy, do 140 tys. zł. Propozycja ta ma na celu odciążenie klasy średniej, która – jak podkreślono – coraz częściej wpada w wyższy próg podatkowy.

„To nie jest radykalne rozwiązanie, to jest potrzebne, racjonalne i sprawiedliwe” – podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak zaznaczyła, obecny system prowadzi do sytuacji, w której osoby o średnich zarobkach płacą proporcjonalnie wyższe podatki niż część najlepiej zarabiających.

Na konsekwencje obecnych rozwiązań dla rynku pracy zwrócił uwagę również poseł Piotr Strach:

„Już prawie jedna trzecia nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy. To pokazuje, że klasa średnia to nie jest coś wyjątkowego – to większość naszych obywateli” – mówił. Podkreślił też, że brak zmian może prowadzić do rozwoju szarej strefy, ponieważ pracownicy będą unikać dodatkowych dochodów, aby nie przekroczyć progu podatkowego. „Chcemy nagradzać uczciwość” – dodał.

„Osoby, które zarabiają ok. 14 tys. zł brutto, w zasadzie zaoszczędzą ponad 2 600 zł; czyli nie będą ukarane, tylko dostaną to, co im się zwyczajnie należy za swoją pracę” – wskazała posłanka Ewa Schädler. Zwróciła również uwagę na dynamiczny wzrost liczby osób wpadających w drugi próg podatkowy, co świadczy o systemowym problemie wymagającym pilnej korekty.

Nie ma nic za darmo. Podwyższenie drugiego progu podatkowego wiąże się z podwyżką akcyzy oraz nowymi podatkami

Projekt zakłada wskazanie konkretnych źródeł finansowania zmian, m.in. poprzez wprowadzenie podatku cyfrowego oraz zwiększenie wpływów z akcyzy na alkohol. Według autorów ustawy takie podejście pozwala zachować "odpowiedzialność fiskalną" przy jednoczesnym wsparciu obywateli.

Według ekspertów z Warsaw Enterprise Institute wpływy z podatku cyfrowego będą niewielkie, a za jego wprowadzenie zapłacą polscy konsumenci.

„To nic innego jak zwykły podatek o charakterze fiskalnym, którego celem nie jest nawet realne łatanie deficytu budżetowego (bo wpływy będą relatywnie niewielkie), lecz przede wszystkim uderzenie w kapitał zagraniczny z powodów politycznych” -oceniają.

Doświadczenia innych państw pokazują, że najwięksi gracze, tacy jak Google czy Meta, rzadko ponoszą faktyczny koszt nowych obciążeń. Zwykle przerzucają je na klientów, wliczając je w ceny reklam, prowizji czy usług. W praktyce oznacza to droższe kampanie marketingowe, wyższe opłaty dla sprzedawców internetowych, a w konsekwencji– wzrost cen produktów i usług.

Nowy podatek może więc przełożyć się na droższe zakupy online, wyższe prowizje na platformach rezerwacyjnych, droższe przejazdy czy dostawy jedzenia. Ostatecznie rachunek trafi do konsumenta przy każdej płatności w internecie.

Nie 120 tys. zł, a 140 tys. zł – nowy, podwyższony drugi próg podatkowy. Projekt Polski 2050 poparł Prezydent RP Karol Nawrocki – jest oświadczenie

Prezydent RP Karol Nawrocki oficjalnie poparł inicjatywę podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

„Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram. 11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy „PIT Zero. Rodzina na plus”, zawierający właśnie takie rozwiązanie” – wskazał na swoich mediach społecznościowych.

Prezydent wyraził poparcie dla projektu, mimo iż wcześniej zawetował podwyżkę akcyzy na alkohol do 15%, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Resort finansów tłumaczył, że wyższa akcyza to reakcja na „potrzebę przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi alkoholu na zdrowie Polaków”. Ten element reformy stoi zatem pod znakiem zapytania.

Co z prezydenckim projektem podniesienia drugiego progu podatkowego?

Ten utknął w tzw. „sejmowej zamrażarce”. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który 11 sierpnia 2025 r. został wniesiony do Sejmu.

Projekt – poza podniesieniem drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł – zakładał również wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Z takiej możliwości miałyby skorzystać rodziny:

z co najmniej dwójką dzieci w wieku do 18. roku życia, a jeżeli nadal się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do 25. roku życia,

których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli 140 tys. zł na jednego małżonka,

rozliczające się według skali podatkowej.

Według informacji opublikowanych na stronie internetowej Prezydenta szacuje się, że dzięki wprowadzeniu tej ulgi „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie”. Zerowy PIT dla rodzin miałby obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnych 120 tys. zł zostałby podwyższony do 140 tys. zł.

Od kiedy wyższy drugi próg podatkowy?

W przypadku projektu Prezydenta Karola Nawrockiego, 4 listopada 2025 r. został on dopiero skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Na dzień dzisiejszy nie został jeszcze wyznaczony termin tego posiedzenia. Zanim projekt ponownie (i o ile) trafi na biurko prezydenta, czeka go jeszcze długa droga przez proces legislacyjny w Sejmie, a następnie w Senacie.

Projekt Polski 2050 nie został jeszcze udostępniony na stronie sejmowej. Ze względu na mnogość zmian pobocznych możliwe jest, że ustawa wejdzie w życie dopiero w 2027 r.

Źródła:

Polska 2050, @NawrockiKn

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

