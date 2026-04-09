Akcja nad Morzem Bałtyckim. Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot

DORSZ podkreśliło w komunikacie zamieszczonym na platformie X, że polskie myśliwce przechwyciły samolot Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Podkreślono, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Dowództwo zaznaczyło jednocześnie, że przechwycenia statków powietrznych "nie stanowią demonstracji siły", lecz są jednym z podstawowych narzędzi zapewnienia realnej kontroli nad przestrzenią powietrzną państwa. "Ich celem jest szybka identyfikacja obiektów, które nie odpowiadają na wezwania służb ruchu lotniczego, poruszają się bez wymaganego planu lotu lub naruszają obowiązujące zasady" – dodano.

W komunikacie zaznaczono, że dzięki procedurze przechwycenia możliwe jest natychmiastowe ustalenie charakteru lotu, ocena potencjalnego zagrożenia oraz – w razie potrzeby – podjęcie działań korygujących, takich jak zmiana kursu czy skierowanie statku powietrznego do lądowania. "Działania te pozwalają ograniczyć ryzyko incydentów oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno ruchu cywilnego, jak i infrastruktury krytycznej" – czytamy w komunikacie.

Rosja prowokuje nad Morzem Bałtyckim. NATO zachowuje czujność

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy m.in. misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem. Rosja od miesięcy regularnie narusza przestrzeń powietrzną państw NATO, w tym także Polski.

W zeszłym tygodniu Ił-20, wykorzystywany przez rosyjskie siły zbrojne do prowadzenia rozpoznania i zwiadu elektronicznego, był aktywny na północy Norwegii. Tamtejsze F-35 dwukrotnie przechwytywały tę maszynę, która prowadziła działania w sąsiedztwie trwających manewrów NATO Cold Response.

"Rosyjski samolot został zidentyfikowany i był śledzony wzdłuż norweskiego wybrzeża, aż zawrócił na północ w rejonie archipelagu Vesteraalen" - informowały wtedy w komunikacie norweskie siły zbrojne.