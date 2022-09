Reklama

„Dla wyjaśnienia – patrzymy na osobowość w wieku dorosłym” – podkreśla, kierująca pracą nad badaniami dr Julia M. Rohrer z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Lipsku w rozmowie z „Medical News Today”. Jak dodaje, to ważne wyjaśnienie, ponieważ może się zdarzyć, że „płeć rodzeństwa ma wpływ na osobowość”, podczas gdy ktoś mieszka nadal z bratem lub siostrą, ale to „zanika w późniejszym życiu”.

Specjalistka zaznacza, że podczas analizy naukowcy nie mogli odnaleźć dowodów na wpływ braci i sióstr na osobowość dorosłych. Ten wątek był badany pod wieloma względami – m.in. w przypadku różnych kategorii wiekowych oraz w przypadku osób, które urodziły się jako pierwsze. „[…] Ale tak naprawdę wyszliśmy w większości z pustymi rękami” – ocenia ekspertka, komentując efekt działań.

„Biorąc pod uwagę moją wcześniejszą pracę, spodziewałam się, że posiadanie rodzeństwa o przeciwnej płci wzbogaca osobowość płciową” – mówi dr Anne Ardila Brenøe z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Zurychu, współautorka badania. Jak potwierdza, podczas analizy nie znaleziono na to żadnych dowodów. Ekspertka przyznaje, że wynik prac, okazał się dla niej „zaskakujący”.

Kto tworzył grupę, która została podana analizie? Ankietowani pochodzili z: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Australii, Meksyku oraz Chin. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Psychological Science".

Czy płeć rodzeństwa wpływa na naszą osobowość?

„Decyzja o kolejnym dziecku prawdopodobnie zależy od płci, ale może też zależeć od osobowości, obecnych dzieci” – piszą autorzy badania. „[…] Płeć młodszego rodzeństwa jest zasadniczo przypadkowa” – dodają. Według naukowców „to skutkuje naturalnym eksperymentem”. Płeć brata lub siostry może wpływać na osobowość rodzeństwa, ale ten efekt znika z wejściem w dorosłość.

Podczas analizy szukano wpływu rodzeństwa na tzw. Wielką Piątkę:

• Ugodowość

• Otwartość

• Sumienność

• Ekstrawersję

• Neurotyzm

Ponadto sprawdzano kwestie: zaufania, cierpliwości oraz poczucia kontroli.

Czy młodsze rodzeństwo wpływa na przyszłość kobiet?

W najnowszym badaniu, by "zawęzić cel analizy", zastosowano koncepcję z pracy, którą stworzyły (w 2018 r.) dr Angela Cools oraz prof. Eleonora Patacchini.

W badaniu z 2018 r. stwierdzono, że „kobiety z młodszym bratem zarabiały ok. 7 proc. mniej niż te młodszą siostrą”, co również potwierdzono w nowej pracy.

Analiza Cools i Patacchini dowiodła również, że kobiety z młodszym bratem wybierały zazwyczaj ścieżki kariery związane z zawodami, w których przeważa płeć żeńska. Nowe badanie potwierdziło również ten wniosek. Ponadto zarobki kobiet z młodszym bratem spadały „bardziej drastycznie w momencie wchodzenia w macierzyństwo” niż wynagrodzenia kobiet z młodszą siostrą.

Jak zmieniły się role kobiet i mężczyzn?

"Ludzie, objęci naszymi badaniami urodzili się od 1950 po lata 90." - wyjaśnia dr Rohrer. Dziś role kobiet i mężczyzn w domu są bardziej "płynne" (w porównaniu z latami 90.).

Autorzy badania uważają, iż wpływ braci na "wybór zawodowy" znika w rodzinach, gdzie występowała większa równość płci (oraz takie same godziny pracy matki i ojca). "Można założyć, że jeśli tradycyjne role płciowe w rodzicielstwie zniknęły, to wpływ płci rodzeństwa (na dziecko - red.) również może zniknąć".

"W przypadku mężczyzn zarobki w większości pozostają stabilne lub nieznacznie spadają przez bardzo krótki okres w krajach, gdzie mężczyźni korzystają z urlopu rodzicielskiego. W przypadku kobiet w pierwszych latach następuje gwałtowny spadek i przeciętnie nie wracają do swoich zarobków sprzed narodzin dziecka" - tłumaczy dr Rohrer. Dlaczego tak się dzieje? "[...] Kobiety, które mają dzieci, rzadziej są obecne na rynku pracy, częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, a ich stawki płacy również są niższe".

"[...] Rzeczywistość gospodarcza jest taka, że chociaż nierówności ekonomiczne między kobietami i mężczyznami zmniejszyły się w ciągu ostatnich 10-leci , to jeśli chodzi o rodzicielstwo, to nadal wygląda, jakby kobiety >>przyjęły cios<<, co sugeruje tradycyjny wybór ról" - dodaje dr Rohrer.