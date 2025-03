"To żenujące. Dojdziemy do sedna tej sprawy" – powiedział Waltz w wyemitowanej we wtorek rozmowie ze stacją Fox News.

Reklama

Redaktor naczelny tygodnika "The Atlantic" Jeffrey Goldberg poinformował w poniedziałek, że omyłkowo został zaproszony do grupowego czatu przez Waltza.

"Mogę powiedzieć, że na 100 proc. go nie znam. Znam go z jego okropnej reputacji i naprawdę jest on najgorszą szumowiną wśród dziennikarzy. Znam go, bo nienawidzi prezydenta (USA Donalda Trumpa), ale nie pisałem do niego. Nie mam go (jego numeru – PAP) w telefonie" – przekonywał Waltz.

Doradca ds. bezpieczeństwa wyjaśnia wyciek rozmów

Doradca ds. bezpieczeństwa, który założył grupę dyskusyjną na Signalu, powiedział, że żaden pracownik z jego biura nie jest odpowiedzialny za dodanie Goldberga do rozmowy. Ujawnił, że do czatu miał zostać dodany inny kontakt. "Nie widziałem (Goldberga) na naszej grupie. Ten kontakt wyglądał, jakby należał do kogoś innego. Próbujemy ustalić, czy (Goldberg) zrobił to celowo, czy stało się to w jakiś inny techniczny sposób" – powiedział. Polityk nie powiedział, kto miał zostać dodany do czatu.

Trump broni Waltza „To tylko potknięcie”

Trump we wtorek bronił Waltza, mówiąc, że nie zostanie on zwolniony z powodu tego incydentu, który nazwał "potknięciem". W opinii prezydenta na tym czacie grupowym nie było "niczego ważnego".

Występujący we wtorek przed senacką komisją ds. wywiadu szefowie amerykańskich służb wywiadowczych, dyrektorka Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard oraz dyrektor CIA John Ratcliffe, bronili swojego udziału w dyskusji na Signalu, twierdząc, że omawianie planu ataku na rebeliantów Huti w Jemenie nie stanowiło wymiany informacji niejawnych. Jednocześnie, mimo nacisków ze strony demokratycznych senatorów, nie rozstrzygnęli, czy w takim razie dziennikarz uczestniczący w dyskusji może opublikować pełny tekst czatu.

W grupowym czacie brało udział kilku przedstawicieli administracji Trumpa, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles.

Szczegóły przed atakiem na Jemen. Dziennikarz potwierdza plan operacji

Według Goldberga na dwie godziny przed pierwszym uderzeniem w Jemenie Hegseth przesłał grupie szczegółowe informacje na temat planu tej operacji wojskowej, w tym poszczególnych celów, osób, typów broni i sekwencji wydarzeń. Dziennikarz początkowo miał wątpliwości, czy otrzymywane przez niego wiadomości były prawdziwe i czy nie stanowiły dezinformacji, jednak ich autentyczność potwierdziła się, gdy ataki zostały przeprowadzone zgodnie z przedstawionym planem. Potwierdził to też rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brian Hughes.