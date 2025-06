Reklama

Czy Rosji kończą się rakiety?

Zdaniem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (GUW), Rosja nadal dysponuje znacznymi zapasami różnych typów rakiet, ale tempo ich zużycia i produkcji wskazuje, że ten arsenał nie jest nieskończony. Eksperci twierdzą, że wiele zależy od intensywności rosyjskich działań militarnych oraz dostępności komponentów, które często są objęte zachodnimi sankcjami.

Co Rosja ma w magazynach?

Według danych ukraińskiego wywiadu opublikowanych przez Kyiv Independent, na maj 2025 roku Rosja miała jeszcze prawie 600 balistycznych rakiet „Iskander-M” i około 300 skrzydlatych wersji „Iskander-K”. W arsenale znajdowało się także ponad 400 rakiet „Kalibr”, które często używane są do ataków z okrętów i łodzi podwodnych.

W zestawieniu pojawiają się również ponad 100 hipersonicznych „Kindżałów” oraz 300 nowoczesnych rakiet X-101, które Moskwa wykorzystuje do precyzyjnych uderzeń z powietrza. Ciekawostką są rakiety typu X-22 i X-32 – zaprojektowane jeszcze w czasach ZSRR, ale nadal używane w nowych konfiguracjach.

Zaskoczeniem może być liczba duża rakiet „Oniks” i „Cyrkon”" około 700 sztuk. To właśnie te systemy mają stanowić o przyszłości rosyjskiej floty i jej zdolności do prowadzenia wojny na morzu. Rakieta Cyrkon jest hipersoniczna i grozna nawet dla najnowszych zachodnich systemów uzbrojenia.

Koreański akcent w rosyjskim arsenale

GUW donosi również o obecności 60 północnokoreańskich rakiet balistycznych KN-23 w rosyjskich zapasach. To jest potwierdzeniem rosnącej współpracy wojskowej między Moskwą a Pjongjangiem. Dodatkowo, Rosja ma też około 11 tysięcy rakiet przeciwlotniczych do systemów S-300 i S-400, co pokazuje, że Kreml przygotowuje się nie tylko do ataku, ale i do obrony.

Produkcja idzie

Choć Rosja nadal jest w stanie produkować nowe rakiety, to tempo nie jest imponujące. Miesięczna produkcja „Iskanderów” i rakiet X-101 to około 60–70 sztuk, a hipersonicznych „Kindżałów” – zaledwie 10–15. „Kalibrów” powstaje około 25–30 miesięcznie, podobnie jak „Oniksów” i „Cyrkonów”. Produkcja starszych modeli jak X-32 również nie przekracza 10 egzemplarzy miesięcznie. To sygnał dla Zachodu, że wpływ sankcji na możliwości bojowe Moskwy jest przeceniany i nie uda się całkowicie zatrzymać rosyjskiej produkcji.

Tempo produkcji nie nadąża za tempem zużycia. Nie musi to jednak oznaczać , że Rosja będzie musiała wybierać, które cele atakować, a które pominąć. Do atakowania ukraińskich celów często Rosjanom wystarczają drony kamikadze takie jak Gierań-2. A w ich przypadku produkcja idzie w tysiące sztuk.