Forsal logo

Projekt MI: tłumiki układu wydechowego, zawory EGR i część elementów układów bezpieczeństwa (w szczególności: ABS, ASR) mają zniknąć z wykazu części objętych zakazem ponownego użycia [Wykaz części samochodowych objętych zakazem ponownego użycia]

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:00
warsztat, samochód, panowie patrzą na podwozie
Wykaz części samochodowych objętych zakazem ponownego użycia/Shutterstock
Ministerstwo Infrastruktury proponuje wykreślenie z obowiązującego od 2005 r. wykazu części objętych zakazem ponownego użycia m.in. tłumików układu wydechowego, zaworów EGR oraz elementów elektrycznych i elektronicznych układów bezpieczeństwa jazdy. Zmiany mają ułatwić regenerację części i dostosować przepisy do rozwoju technologii.

Do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Projekt przewiduje skrócenie listy elementów objętych zakazem oraz dostosowanie przepisów do obecnych możliwości technologicznych branży motoryzacyjnej.

Zmiany w wykazie przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, które nie mogą być ponownie użyte

Projekt zakłada zmiany w wykazie przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, które nie mogą być ponownie użyte. W projekcie wykreślone zostały niektóre pozycje. Zmiany te mają na celu dostosowanie do aktualnych możliwości technicznych w zakresie regeneracji przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, uwzględniając rozwój technologiczny przemysłu motoryzacyjnego i możliwości branży regeneracyjnej w Polsce. Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie na poziomie UE zauważalny jest brak zharmonizowania regulacji w zakresie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko – poszczególne państwa UE mają rozwiązania krajowe w zakresie gospodarki odpadowej.

Zobacz również

Tłumiki, zawory EGR i część elementów ABS mają zniknąć z wykazu

Projekt zakłada zmiany w załączniku do rozporządzenia. Najważniejszą projektowaną zmianą jest wykreślenie z obowiązującego wykazu trzech grup części:

  • tłumików układu wydechowego,
  • zaworów recyrkulacji spalin (EGR),
  • elementów elektrycznych i elektronicznych układów bezpieczeństwa jazdy, w szczególności systemów ABS i ASR.

Projekt pozostawia bez zmian osiem pozycji obecnego wykazu (lp. 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18 i 19) , natomiast w kilku kolejnych doprecyzowuje zakres obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą m.in. elementów układu hamulcowego, układu kierowniczego, foteli, urządzeń elektrycznych oraz nazw niektórych płynów eksploatacyjnych. Resort podkreślił, że projekt uwzględnia rozwój technologii regeneracji części samochodowych oraz doświadczenia przedsiębiorstw działających w tej branży.

Projekt: wykaz części samochodowych objętych zakazem ponownego użycia

Poniżej przedstawiamy załącznik do projektowanego rozporządzenia z proponowanym wykazem przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko Przedmioty wyposażenia i części:

  1. Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami
  2. Klocki hamulcowe
  3. Przewody hamulcowe elastyczne, uszczelnianie układu hamulcowego
  4. Przeguby układu zawieszenia
  5. Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa, fotele zintegrowane z poduszkami powietrznymi
  6. Układ blokady kierownicy
  7. Immobilisery wraz z transponderami sterowania
  8. Urządzenia przeciwwłamaniowe, urządzenia alarmowe
  9. Przewody paliwowe
  10. Filtry jednorazowe, wkłady filtra
  11. Instalacje zasilania gazem silników
  12. Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi
  13. Pióra wycieraczek szyb
  14. Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn do mycia i spryskiwania szyb samochodowych, płyn hamulcowy
  15. Konwertory katalityczne (katalizatory)
  16. Kondensatory zawierające PCB
Zobacz również

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt został przygotowany z uwzględnieniem prac nad nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym projektowania pojazdów oraz gospodarowania samochodami wycofanymi z eksploatacji. Do czasu wejścia w życie unijnych regulacji Polska chce wprowadzić rozwiązania na poziomie krajowym. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu wskazali, że wejście w życie projektowanych zmian ma zostać zsynchronizowane z wejściem w życie projektowanej nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz niektórych innych ustaw UC97.

Podstawa prawa

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury: 161)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: części samochodowepojazdytwoje finanseegr
Powiązane
Budowa metra - M2
Nie jeden, a dziesięć systemów metra w Polsce? Ministerstwo kończy planowanie
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
karta parkingowa za szybą samochodu
Projekt MRPiPS: karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE. Nowe dokumenty od 5 czerwca 2028 r.
Nie przegap
Aplikacja mObywatel
To najpopularniejszy, po mDowodzie, dokument w aplikacji mObywatel. Cyfrową wersję pobrało 7 milionów osób
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Stopy procentowe. Jest decyzja RPP
Rozbudowa obwodnicy Trójmiasta
Najgorsza droga w Polsce do remontu. To koniec wakacyjnych korków? Nie tak szybko
warsztat, samochód, panowie patrzą na podwozie
Koniec z wyrzucaniem tych części? Rząd szykuje ważne zmiany dla kierowców i warsztatów
kontrola pip pracodawcy zmiany przygotowanie
Koniec fikcyjnych umów? PIP od dziś z większymi uprawnieniami
Polecamy
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej przedłużone. Opublikowano projekt
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Podwyżka akcyzy na alkohol pod ostrzałem. MRiRW apeluje do MF
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Motoryzacyjny gigant przeniesie część produkcji z Meksyku do USA. Trump: Cła działają
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Rzepaku może zabraknąć w Polsce? Branża ostrzega przed problemem
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Ważna informacja dla pasażerów. Pociągi do Berlina pojadą inaczej
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Szara strefa najmniejsza od lat. Wiadomo, kto najczęściej pracuje bez umowy
Kraj
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
Świat
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj