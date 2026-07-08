Do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Projekt przewiduje skrócenie listy elementów objętych zakazem oraz dostosowanie przepisów do obecnych możliwości technologicznych branży motoryzacyjnej.

Zmiany w wykazie przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, które nie mogą być ponownie użyte

Projekt zakłada zmiany w wykazie przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, które nie mogą być ponownie użyte. W projekcie wykreślone zostały niektóre pozycje. Zmiany te mają na celu dostosowanie do aktualnych możliwości technicznych w zakresie regeneracji przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, uwzględniając rozwój technologiczny przemysłu motoryzacyjnego i możliwości branży regeneracyjnej w Polsce. Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie na poziomie UE zauważalny jest brak zharmonizowania regulacji w zakresie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko – poszczególne państwa UE mają rozwiązania krajowe w zakresie gospodarki odpadowej.

Tłumiki, zawory EGR i część elementów ABS mają zniknąć z wykazu

Projekt zakłada zmiany w załączniku do rozporządzenia. Najważniejszą projektowaną zmianą jest wykreślenie z obowiązującego wykazu trzech grup części:

tłumików układu wydechowego,

układu wydechowego, zaworów recyrkulacji spalin ( EGR ),

), elementów elektrycznych i elektronicznych układów bezpieczeństwa jazdy, w szczególności systemów ABS i ASR.

Projekt pozostawia bez zmian osiem pozycji obecnego wykazu (lp. 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18 i 19) , natomiast w kilku kolejnych doprecyzowuje zakres obowiązujących przepisów. Zmiany dotyczą m.in. elementów układu hamulcowego, układu kierowniczego, foteli, urządzeń elektrycznych oraz nazw niektórych płynów eksploatacyjnych. Resort podkreślił, że projekt uwzględnia rozwój technologii regeneracji części samochodowych oraz doświadczenia przedsiębiorstw działających w tej branży.

Projekt: wykaz części samochodowych objętych zakazem ponownego użycia

Poniżej przedstawiamy załącznik do projektowanego rozporządzenia z proponowanym wykazem przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko Przedmioty wyposażenia i części:

Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami Klocki hamulcowe Przewody hamulcowe elastyczne, uszczelnianie układu hamulcowego Przeguby układu zawieszenia Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa, fotele zintegrowane z poduszkami powietrznymi Układ blokady kierownicy Immobilisery wraz z transponderami sterowania Urządzenia przeciwwłamaniowe, urządzenia alarmowe Przewody paliwowe Filtry jednorazowe, wkłady filtra Instalacje zasilania gazem silników Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi Pióra wycieraczek szyb Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn do mycia i spryskiwania szyb samochodowych, płyn hamulcowy Konwertory katalityczne (katalizatory) Kondensatory zawierające PCB

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Projekt został przygotowany z uwzględnieniem prac nad nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym projektowania pojazdów oraz gospodarowania samochodami wycofanymi z eksploatacji. Do czasu wejścia w życie unijnych regulacji Polska chce wprowadzić rozwiązania na poziomie krajowym. Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu wskazali, że wejście w życie projektowanych zmian ma zostać zsynchronizowane z wejściem w życie projektowanej nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz niektórych innych ustaw UC97.