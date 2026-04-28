To jedna z większych modernizacji w historii Tramwajów Warszawskich

W poniedziałek odbyło się wspólne posiedzenie wolskiej i śródmiejskiej komisji polityki przestrzennej i ochrony środowiska dotyczące planowanej przez tramwajarzy inwestycji.

Z ramienia Tramwajów Warszawskich sprawę przedstawił ich wiceprezes Konrad Niklewicz, który podkreślił, że modernizacja trasy w ciągu Alei Jana Pawła II to jedna z większych modernizacji w historii spółki. Zaznaczył, że jest to kluczowy odcinek warszawskiej sieci tramwajowej, gdzie podczas porannego szczytu przejeżdża do sześćdziesięciu tramwajów na godzinę.

Wyjaśnił, że remont jest potrzebny, gdyż na niektórych odcinkach torowiska minęło już 30 lat od ostatniego remontu. Zaznaczył, że stan torowiska to jedno, jednak cała infrastruktura i układ wymagają modernizacji, bo np. platformy przystankowe są wąskie, niskie i krótkie, co oznacza m.in. brak możliwości postawienia na nich wiat; nie mieszczą się również dwa tramwaje.

Z kolei niektóre przystanki, np. na Stawki, wymagają wsiadania z poziomu jezdni, co jest problemem dla osób starszych, a także może rodzić sytuacje niebezpieczne w ruchu samochodowym.

Duży hałas w Alei Jana Pawła II

Niklewicz zaznaczył, że w Alei Jana Pawła II problemem jest też hałas „generowany przede wszystkim ruchem samochodowym, a konkretnie szumem toczących się opon po asfalcie”. Problemem są też korki, które powstają przez brak wydzielonych pasów do skrętu, np. w ul. Nowolipie czy Anielewicza.

Podkreślił, że zachowany zostanie charakter Alei Jana Pawła II jako drogi zarówno tranzytowej (dwa pasy do jazdy prosto), jak i lokalnej (wydzielone skręty). Ma to zapobiec wypadkom tramwajowym na skrzyżowaniu z Nowolipiem, jak przekazał Niklewicz, szczególnie z udziałem aut przewozu osób.

Najbardziej wypadkowe miejsce na całej sieci tramwajów

– To jest najbardziej wypadkowe miejsce na całej sieci tramwajów. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie mielibyśmy więcej zdarzeń drogowych, zarówno poważnych kolizji, jak i drobnych zdarzeń niż tutaj – powiedział Niklewicz.

Przebudowa infrastruktury rowerowej

W trakcie inwestycji zostanie też przebudowana infrastruktura rowerowa, gdyż jak zaznaczył przedstawiciel Tramwajów Warszawskich, ścieżki rowerowe są tylko po jednej stronie ulicy, a także brakuje bezpiecznych przejazdów na kluczowych skrzyżowaniach.

Zwężenie Alei Jana Pawła II do dwóch pasów

Wyjaśnił, że zwężenie Alei jest też związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który narzuca taki przekrój jezdni. Dodatkowo taki projekt wymuszają na tramwajarzach szpalery starych drzew, których nie da się przesadzić.

– Nie ma innej możliwości, mieszcząc się w szpalerze istniejących drzew, jak zmiana przekroju jezdni. Będą miejsca, gdzie obecnie w Alei Jana Pawła II mamy trzy pasy do jazdy na wprost, według naszego projektu będą to dwa pasy do jazdy na wprost, ale wcale to się nie musi odbyć z niekorzyścią dla przepustowości ruchu – powiedział Niklewicz.

Przeniesienie przystanków tramwajowych

Jeśli chodzi o ruch tramwajowy, to poszerzone przystanki zostaną przeniesione na wyloty skrzyżowań, co ma znaczenie dla płynności ruchu tramwajowego i czasu przejazdu, gdyż tramwaje nie będą stały na czerwonym świetle na przystanku po obsłużeniu pasażerów. Pojawią się też na nich wiaty.

W kilku miejscach wybudowane zostaną dodatkowe tory tramwajowe do skrętu, np. z Alei Jana Pawła II w ul. Stawki, a także w ul. Broniewskiego, tak żeby tramwaje skręcające nie blokowały tych jadących prosto.

W związku z tym pojawi się nowy przystanek na ulicy Stawki dla linii 16 skręcającej po osobnym torze. Stary przystanek na ul. Stawki zostanie wyniesiony ponad jezdnię – będzie to tzw. przystanek wiedeński.

Zmiana układu drogowego i dodatkowe przejścia dla pieszych

Zmieniony zostanie także układ drogowy – pojawią się wydzielone skręty na niektórych skrzyżowaniach zarówno w lewo, jak i w prawo, np. w Nowolipie, a także lewoskręt w relacji południe – północ oraz prawoskręt w relacji północ – południe w Anielewicza, gdyż takie według tramwajarzy jest zapotrzebowanie.

Zostaną wybudowane też trzy dodatkowe przejścia dla pieszych na wysokości ulic: Nowolipie, Dzielnej i Miłej. Planowane jest też przejście dla pieszych przez ul. Stawki w rejonie ul. Dubois.

Prace na Rondzie "Radosława"

Tramwajarze zadeklarowali, że nie zmienią układu drogowego Ronda „Radosława”. Zmieni się natomiast układ tramwajowy. Jak przekazał Niklewicz, przebudowane zostaną wszystkie przystanki w rejonie ronda. Największe zmiany czekają przystanek przy CH Arkadia.

– Ze względu na ogromny ruch pasażerski postanowiliśmy zaprojektować nowe przejście dla pieszych, zbliżone do budynku centrum handlowego. Nowe przystanki zostaną wydłużone. Pojawi się też nowy tor dla tramwajów jadących z Okopowej. Tramwaj płynnie zmieni swój tor jazdy i pojedzie dalej, nie blokując tramwajów jadących w Aleję Jana Pawła II lub skręcających w ul. Słonimskiego – wyjaśnił Niklewicz.

Powstanie też nowa relacja awaryjna, stworzona na prośbę Zarządu Transportu Miejskiego, która umożliwi przejazd tramwaju z ul. Okopowej w Aleję Jana Pawła II. Tor będzie tylko jeden, nie będzie możliwości puszczenia tu ruchu pasażerskiego, gdyż nie ma takiej potrzeby, a poza tym wymagałoby to zmniejszenia przepustowości ronda.

Finansowanie inwestycji z KPO

Inwestycja w 100 proc. zostanie sfinansowana ze środków europejskiego Krajowego Planu Odbudowy i wyniesie prawie 170 mln zł. Ma rozpocząć się w 2028 r.