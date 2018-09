Spychalski pytany w radiu PR24 o kwestię stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i czy realne jest, by "Fort Trump" powstał w ciągu dwóch lat odparł, że to co się dzieje w polityce międzynarodowej jest czasami długotrwałym procesem.

Zauważył, że trzy lata temu "ten taki bardzo bliski sojusz polsko-amerykański był jeszcze bardzo, ale to bardzo odległy". "Dziś, po trzech latach prezydentury Andrzeja Dudy tarcza antyrakietowa w Polsce powstaje; amerykańskie wojska są u nas już obecne. My dzisiaj rozmawiamy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych o tym, żeby ta obecność amerykańska była stała" - mówił minister.

Jak dodał obecnie amerykański Kongres ma rozpatrywać warianty obecności amerykańskiej w Polsce. "Ten proces więc trwa, nie wiem czy to będzie rok czy dwa lata; ale ta perspektywa przede wszystkim jest i ona jest bardzo realna" - podkreślił. Zaznaczył, że szczegółowymi rozmowami z partnerami z USA zajmuje się MON.

Spychalski dopytywany o konkrety dotyczące m.in. tego gdzie miałaby zostać ulokowana baza i na jak dużym obszarze odparł, że "rozmowy na tym najwyższym poziomie, pomiędzy prezydentami, dotyczą samej kwestii i tego czy tak, czy nie". "Natomiast szczegóły, to są kwestie, które będą ustalały między sobą poszczególne zespoły powoływane tak przez administrację amerykańską, jak i przez polski rząd, MON" - zaznaczył.

"Natomiast na tym najwyższym politycznym poziomie, to jest kwestia decyzji i jak myślę wielu Polaków to zauważyło, ta decyzja jest dzisiaj coraz bliżej" - dodał Spychalski.

18 września prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem wyraził nadzieję na wspólne zbudowanie w Polsce bazy, która nazywałaby się "Fort Trump". Trump ocenił, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ok. 2 miliardy dolarów. "Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów" - powiedział.

Sekretarz obrony USA James Mattis powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone nie podjęły jeszcze żadnych decyzji dotyczących stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce; sprawa jest na wczesnym etapie rozpatrywania. "Obecnie oceniamy, jaka jest konkretnie propozycja Polski, jaki jest potencjał tego co nam proponują" - mówił Mattis.

