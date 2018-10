Orange Polska potwierdza cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF15, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

„Po dziewięciu miesiącach, nasze trendy biznesowe są stabilne oraz zbieżne z naszymi oczekiwaniami i celami. Potwierdzamy zatem cel całoroczny skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie z MSR18 oraz 2,75 mld zł zgodnie z MSSF15" – powiedział Nowohoński, cytowany w komunikacie.

Skorygowana EBITDA po I-III kw. 2018 r. wyniosła 2 175 mln zł według MSSF15 (2 365 mln zł według MSR18 wobec 2 344 mln zł rok wcześniej wg MSR18).

Orange Polska ma w zasięgu sieci światłowodowej blisko 3,2 mln gospodarstw domowych w 116 miastach Polski, a wskaźnik penetracji usługi światłowodowej przekroczył 10%, poinformował prezes Jean-François Fallacher. „W trzecim kwartale, pomimo okresu wakacyjnego, osiągnęliśmy dobre wyniki komercyjne. Do naszej sieci światłowodowej przyłączyliśmy netto 38 tys. klientów, niemal wyrównując rekordowe osiągnięcie z poprzedniego kwartału. Na dzień dzisiejszy w zasięgu tej sieci znajduje się blisko 3,2 mln gospodarstw domowych w 116 miastach Polski, a wskaźnik penetracji usługi światłowodowej przekroczył 10%" – powiedział Fallacher, cytowany w komunikacie.

Orange Polska przekroczył 1 mln klientów oferty konwergentnej Love, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. >>>>

Orange Polska ocenia, że sieć światłowodowa stała się orężem marketingowym operatora do odzyskiwania udziału rynkowego i przejmowania klientów od konkurencji, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. >>>>

Minister cyfryzacji Marek Zagórski cofnął spółce windykacyjnej GetBack dostęp do wrażliwej bazy - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej". Według gazety to efekt jej wcześniejszej publikacji i kontroli resortu. >>>>

Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. >>>>

Jeżeli cena gazu pójdzie w górę to niewiele, stabilność dostaw jest gwarantowana - powiedział w czwartek prezes PGNiG Piotr Woźniak pytany o możliwe podwyżki cen gazu związane ze zbliżającą się zimą oraz o stabilność dostaw. >>>>

PKN Orlen odnotował 2 063 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1 603 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKN Orlen zwiększa kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł pod ewentualne przyszłe wydatki oraz na refinansowanie papierów zapadających w lutym 2019 r. o wartości 1 mld zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. >>>>

PKN Orlen nie podjął jeszcze decyzji w kwestii ewentualnego sponsorowania Roberta Kubicy, poinformował członek zarządu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński podczas konferencji prasowej. >>>>





>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

PKP Cargo podpisał z firmą Newag umowę na dostawę 3 elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa "DRAGON2", podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 45,3 mln zł netto. >>>>

Operator sieci Play wprowadza ofertę Next dostępną wyłącznie w aplikacji, podał operator. >>>>

Bank Millennium oczekuje, że jego wskaźnik koszty do dochodów (C/I) w tym roku utrzyma się na poziomie ok. 46%, ale będzie sukcesywnie obniżał się od przyszłego roku - do ok. 40% w 2020 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Zarząd podtrzymał także drugi strategiczny cel - osiągnięcie 1 mld zł zysku netto w 2020 roku. >>>>

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, podała spółka. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowani potencjalnych projektów akwizycyjnych >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Miraculum dokonało przydziału wszystkich tj. 2 500 000 oferowanych akcji serii T3 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. >>>>

Lendi z grupy MZN Property udostępniło Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzie, które umożliwia w blisko 100% online-owe sprawdzenie zdolności kredytowej, porównanie kredytów hipotecznych i złożenie wniosku w wybranych bankach, poinformowali przedstawiciele Lendi i MZN Property. >>>>

MZN Property i jej spółka zależna Lendi pracują obecnie nad integracją Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzia do online-owego uzyskiwania kredytów hipotecznych - z systemami IT pięciu banków. Efektem tego będzie możliwość przeniesienia całości procesu związanego z uzyskaniem kredytu do internetu, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółek. Według nich, pierwszy bank powinien zostać zintegrowany w I poł. 2019 r. >>>>