Poniżej przedstawiamy pięć błędów, które najczęściej prowadzą do zakwestionowania rozliczeń.

1. Kopiowanie dokumentacji cen transferowych z centrali bez dostosowania do polskich przepisów

W wielu grupach kapitałowych dokumentacja cen transferowych przygotowywana jest centralnie i następnie „wdrażana” lokalnie w poszczególnych jurysdykcjach. Problem pojawia się wtedy, gdy polska spółka ogranicza się wyłącznie do przetłumaczenia dokumentu lub jego mechanicznego zaadaptowania, bez dostosowania do wymogów wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego.

W rezultacie oznacza to pominięcie istotnych elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji, takich jak dokładny opis transakcji, uzasadnienie wyboru metody czy odniesienie do krajowych warunków rynkowych. Często spotykanym problemem jest również stosowanie analiz porównawczych opartych na danych zagranicznych, bez wykazania ich adekwatności do realiów polskiego rynku.

Organy podatkowe bardzo szybko identyfikują takie dokumentacje jako zbyt ogólne, posługujące się „językiem grupowym” i nie odnoszące się do rzeczywistej działalności polskiego podmiotu. W konsekwencji taka dokumentacja może zostać uznana za niekompletną, co istotnie zwiększa ryzyko jej zakwestionowania.

2. Nieprawidłowa identyfikacja i agregacja transakcji kontrolowanych

Błędy na etapie identyfikacji transakcji kontrolowanych mają charakter „efektu domina” i rzutują na całą dokumentację. Niewłaściwe zdefiniowanie transakcji prowadzi nie tylko do błędnego ustalenia progów dokumentacyjnych, ale również wpływa na wybór metody weryfikacji ceny transferowej, zakres analizy porównawczej oraz sposób prezentacji danych finansowych. W konsekwencji nawet poprawnie przygotowane dalsze elementy dokumentacji mogą zostać podważone, jeśli identyfikacja transakcji była nieprawidłowa.

Dodatkowo kontrolerzy weryfikują spójność dokumentacji z danymi źródłowymi w szczególności ze sprawozdaniem finansowym, fakturami oraz raportem TPR. Rozbieżności w zakresie wartości transakcji, ich klasyfikacji czy stron transakcji są stosunkowo łatwe do wykrycia i często stanowią punkt wyjścia do pogłębionej kontroli. W efekcie błędy na tym etapie mogą nie tylko podważyć dokumentację, ale również zwiększyć ryzyko doszacowania dochodu.

3. Nieuwzględnienie wszystkich powiązań (kapitałowych lub osobowych)

Jednym z częstszych błędów jest niepełna identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami, co prowadzi do pominięcia części transakcji jako kontrolowanych. W praktyce podatnicy koncentrują się głównie na powiązaniach kapitałowych, ignorując powiązania osobowe.

Problem pojawia się szczególnie w strukturach, w których te same osoby pełnią funkcje zarządcze w kilku spółkach, występują relacje rodzinne lub faktyczna kontrola nad decyzjami gospodarczymi nie wynika bezpośrednio z udziałów. W takich przypadkach podatnicy często nie identyfikują transakcji jako kontrolowanych, a w konsekwencji nie obejmują ich dokumentacją cen transferowych.

4. Brak rzetelnej analizy funkcjonalnej (FAR)

Analiza FAR powinna odzwierciedlać rzeczywisty podział funkcji, aktywów i ryzyk w grupie. W praktyce jednak często stanowi ona opis „modelu docelowego”, a nie faktycznego.

Kontrolerzy weryfikują, kto faktycznie podejmuje decyzje, kto ponosi ryzyko gospodarcze i kto kontroluje kluczowe aktywa. Jeżeli dokumentacja przypisuje polskiej spółce rolę rutynową, a w rzeczywistości pełni ona funkcje strategiczne, pojawia się istotne ryzyko doszacowania dochodu.

5. Niska jakość lub błędna metodologia benchmarku

Analizy porównawcze należą do obszarów najczęściej kwestionowanych w trakcie kontroli. Wątpliwości organów dotyczą nie tylko ostatecznych wyników, ale przede wszystkim sposobu ich przygotowania oraz jakości wykorzystanych danych.

Do najczęstszych uchybień należą: wykorzystywanie nieaktualnych informacji, niejasne kryteria doboru podmiotów porównywalnych czy pomijanie specyfiki lokalnego rynku. W praktyce organy szczegółowo badają cały proces jej przeprowadzenia, w tym przyjętą metodologię i uzasadnienie poszczególnych założeń.

Przykład Case study: dokumentacja „z centrali” i doszacowanie dochodu



Polska spółka produkcyjna przedstawiła dokumentację przygotowaną przez centralę z siedzibą w Europie Zachodniej. Dokument zawierał opis grupy oraz ogólną analizę funkcjonalną, wskazującą, że spółka pełni funkcję producenta kontraktowego o niskim ryzyku.

W toku kontroli Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła, że polska spółka w praktyce odpowiadała za kluczowe decyzje operacyjne, zarządzanie produkcją i relacje z dostawcami. Oznaczało to, że ponosiła znacznie większe ryzyko niż wynikało to z dokumentacji.

W efekcie organ zakwestionował poziom wynagrodzenia i dokonał doszacowania dochodu, wskazując, że przedstawiona dokumentacja nie spełnia wymogów lokalnych i nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu transakcji.

Dokumentacja cen transferowych: wnioski dla podatników

Doświadczenia kontrolne pokazują wyraźnie, że największym ryzykiem nie jest brak dokumentacji, lecz jej niska jakość i oderwanie od realiów biznesowych. Aby ograniczyć ryzyko podatkowe, warto:

dostosowywać dokumentację grupową do polskich wymogów,

regularnie aktualizować analizy porównawcze,

weryfikować zgodność dokumentacji z wynikami finansowymi,

dokumentować faktyczne wykonanie usług i przebieg transakcji.

W praktyce dobrze przygotowana dokumentacja nie tylko spełnia wymogi formalne, ale przede wszystkim stanowi spójne uzasadnienie rynkowości rozliczeń, a to właśnie ten element jest dziś kluczowy w oczach organów.