Zaskakujący trend: Polacy kupują mniej alkoholu

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 08:07
Co czwarty Polak już w ogóle nie kupuje trunków, nawet na święta. A wśród pozostałych deklaracje rozmijają się z faktycznymi wydatkami, zdecydowanie na niekorzyść sektora alkoholowego - informuje „Rzeczpospolita" w piątkowym wydaniu.

Polacy ograniczają zakupy alkoholu

Rynek alkoholi to wciąż zdecydowanie największa kategoria na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Warty jest on bowiem ponad 50 mld zł rocznie. Niemniej od kilku lat kurczy się w ujęciu ilościowym. Polacy ograniczają zakupy tego rodzaju produktów, co potwierdzają kolejne badania konsumenckie. Powody są zarówno finansowe, jak i zdrowotne – wynika z badania dla Shopfully Poland, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

W badaniu pytano konsumentów, ile chcą wydać na alkohol z okazji świąt wielkanocnych, a później zweryfikowano to pytając, ile faktycznie wydali. „Okazało się, że przed Wielkanocą wydać na alkohol do 150 zł planowało 43,8 proc., ale ostatecznie w tej grupie znalazło się aż 54,4 proc. konsumentów" - pisze gazeta.

Wśród konsumentów, którzy przed świętami deklarowali wydanie wyższych kwot na trunki, widać z kolei spadki, często nawet niemal 50 proc., porównując faktycznie poniesione wydatki z zapowiedziami.

Co piąty Polak rezygnuje z alkoholu. Święta tego nie zmieniają

Robert Biegaj z Shopfully Poland zwrócił uwagę na niemal identyczny odsetek osób, które nie wydały nic na alkohol lub go nie spożywały: 22,3 przed świętami i 22,4 proc. po ich zakończeniu. „To pokazuje stabilność postaw. Decyzje o rezygnacji z alkoholu są najczęściej podejmowane wcześniej i nie ulegają zmianie pod wpływem atmosfery świątecznej" – powiedział gazecie.

W opinii Joanny Dolęgi-Semczuk, członka zarządu firmy Henkell Freixenet Polska, „Analiza zachowań konsumenckich przed i po Świętach Wielkanocnych wyraźnie potwierdza utrwalający się trend znaczącego ograniczania spożycia alkoholu".

Źródło: PAP
