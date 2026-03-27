Uczeń krakowskiej szkoły zachorował na gruźlicę

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie potwierdziła zachorowanie na gruźlicę ucznia jednej z krakowskich szkół średnich. Informacja o wykryciu gruźlicy u ucznia wpłynęła w połowie marca z sanepidu w woj. świętokrzyskim, ponieważ chory nie jest mieszkańcem Krakowa, a jedynie się tu uczy.

Według kierownika Oddziału Nadzoru Epidemiologii Agnieszki Kozłowskiej-Szota jest to jedyny przypadek gruźlicy w tej szkole. Wykrycie choroby nie spowodowało zmian w działalności placówki i zajęcia odbywają się normalnie.

Do badań i nadzoru zostały wytypowane 104 osoby. Są to m.in. uczniowie z klasy chorego, nauczyciele, uczestnicy WF i lekcji dodatkowych, a także mieszkańcy bursy. Wytypowane osoby zostały telefonicznie poinstruowane, że mają się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, który ustali dalsze postępowanie diagnostyczne.

Objawy gruźlicy – co powinno wzbudzić zaniepokojenie?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, najczęściej atakującą płuca, ale może dotyczyć również innych narządów. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku długotrwałego kontaktu w zamkniętych pomieszczeniach z osobą prątkującą – podczas kaszlu, mówienia lub śmiechu.

Najczęstsze objawy to:

przewlekły kaszel trwający ponad trzy tygodnie,

trwający ponad trzy tygodnie, gorączka i nocne poty,

i nocne poty, osłabienie , szybkie męczenie się, brak apetytu, chudnięcie,

, szybkie męczenie się, brak apetytu, chudnięcie, krwioplucie, bóle w klatce piersiowej, duszność.

W Polsce w ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków gruźlicy. W samym Krakowie było 30 zgłoszeń dotyczących rozpoznania i podejrzenia tej choroby na terenie miasta i 10 w powiecie krakowskim. Diagnozowane są również osoby, które nie są mieszkańcami tego miasta – takich zgłoszeń było 43.

Kto jest zagrożony zachorowaniem na gruźlicę

Gruźlica nie wybiera - chorują na nią zarówno młodzi, jak i seniorzy, mieszkańcy miast i wsi. Choroba najczęściej ujawnia się u osób w kryzysie społecznym lub bezdomnych.

Gruźlica, mimo że jest poważną chorobą, obecnie jest w pełni uleczalna pod warunkiem wczesnego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Najistotniejsze jest, aby nie opóźniać diagnostyki i nie bagatelizować objawów.

W Polsce szczepienie dzieci przeciwko gruźlicy jest obowiązkowe.