Uczeń krakowskiej szkoły zachorował na gruźlicę
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie potwierdziła zachorowanie na gruźlicę ucznia jednej z krakowskich szkół średnich. Informacja o wykryciu gruźlicy u ucznia wpłynęła w połowie marca z sanepidu w woj. świętokrzyskim, ponieważ chory nie jest mieszkańcem Krakowa, a jedynie się tu uczy.
Według kierownika Oddziału Nadzoru Epidemiologii Agnieszki Kozłowskiej-Szota jest to jedyny przypadek gruźlicy w tej szkole. Wykrycie choroby nie spowodowało zmian w działalności placówki i zajęcia odbywają się normalnie.
Do badań i nadzoru zostały wytypowane 104 osoby. Są to m.in. uczniowie z klasy chorego, nauczyciele, uczestnicy WF i lekcji dodatkowych, a także mieszkańcy bursy. Wytypowane osoby zostały telefonicznie poinstruowane, że mają się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, który ustali dalsze postępowanie diagnostyczne.
Objawy gruźlicy – co powinno wzbudzić zaniepokojenie?
Gruźlica jest chorobą zakaźną, najczęściej atakującą płuca, ale może dotyczyć również innych narządów. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku długotrwałego kontaktu w zamkniętych pomieszczeniach z osobą prątkującą – podczas kaszlu, mówienia lub śmiechu.
Najczęstsze objawy to:
- przewlekły kaszel trwający ponad trzy tygodnie,
- gorączka i nocne poty,
- osłabienie, szybkie męczenie się, brak apetytu, chudnięcie,
- krwioplucie, bóle w klatce piersiowej, duszność.
W Polsce w ostatnim czasie odnotowano wiele przypadków gruźlicy. W samym Krakowie było 30 zgłoszeń dotyczących rozpoznania i podejrzenia tej choroby na terenie miasta i 10 w powiecie krakowskim. Diagnozowane są również osoby, które nie są mieszkańcami tego miasta – takich zgłoszeń było 43.
Kto jest zagrożony zachorowaniem na gruźlicę
Gruźlica nie wybiera - chorują na nią zarówno młodzi, jak i seniorzy, mieszkańcy miast i wsi. Choroba najczęściej ujawnia się u osób w kryzysie społecznym lub bezdomnych.
Gruźlica, mimo że jest poważną chorobą, obecnie jest w pełni uleczalna pod warunkiem wczesnego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Najistotniejsze jest, aby nie opóźniać diagnostyki i nie bagatelizować objawów.
W Polsce szczepienie dzieci przeciwko gruźlicy jest obowiązkowe.