W piątek, 27 marca 2026 r. minister infrastruktury Dariusz Klimczak w radiu RMF został zapytany o zmiany dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Klimczak poinformował, że resort infrastruktury ma gotowy projekt ustawy, a szczegóły dotyczące projektu zostaną zaprezentowane w przyszłym tygodniu. Zaprezentuje je wiceminister Stanisław Bukowiec, który jest odpowiedzialny za ten obszar.

Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego

Klimczak zapowiedział, że zmiany dotyczące systemu egzaminowania i szkolenia przyszłych kierowców będą „głębokie”. Przykładowo zniknie egzamin na placu manewrowym - przekazał. Oznacza to, że osoby podchodzące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B nie będą musiały „zaliczać” części egzaminu na placu manewrowym.

W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym. Większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości i my przychylamy się do ich zdania - powiedział. Dodał także, że w resorcie od dłuższego czasu trwały analizy dotyczące tego zagadnienia. Jesteśmy gotowi. Mamy projekt ustawy. Zostanie on wysłany do wykazu prac legislacyjnych rady ministrów – poinformował. Dodał, że wniosek w sprawie wpisania projektu zostanie skierowany do wykazu prac legislacyjnych rządu w przyszłym tygodniu.

Zmianie ulegnie także część teoretyczna. Jak zauważył, pytania nie odzwierciedlają rzeczywistości drogowej i są sztuczne. Zmiany także dotkną komisję, która przygotowuje i weryfikuje pytania. Tutaj nastąpi bardzo duża zmiana. Ona w formule, w jakiej dzisiaj istnieje, zniknie, powstanie zupełnie inne ciało - zapowiedział. Liczba pytań w bazie także ulegnie zmianie. A osoby odpowiedzialne za przygotowywanie oraz weryfikację pytań na egzamin teoretyczny będą miały zupełnie inne wsparcie od państwa. Dodał, że obecnie jest bardzo wiele uwag do funkcjonowania i liczebności komisji oraz formy, w jakiej pracuje. To wszystko musi ulec zmianie – zaznaczył.

Egzamin na prawo jazdy, czy to kategoria B, czy jakakolwiek inna, musi odpowiadać rzeczywistości, która funkcjonuje na drodze. To nie mogą być jakieś sztuczne pytania teoretyczne, które bardziej dotyczą silnika albo pracy administracji, niż bezpiecznego poruszania się na drodze i świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym. Na tym nam najbardziej zależy – podkreślił szef resortu infrastruktury.

Dopytywany o zmiany w kursach na prawo jazdy, przekazał, że także tej części szkolenia młodych kierowców się przyglądają.

Szkolenie kandydata na kierowcę: obecny stan prawny

Obecnie, zgodnie z art. 23, pkt. 2 ustawy o kierujących pojazdami, szkolenie osoby, która ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym obejmuje:

część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym, obowiązków i praw kierującego pojazdem; część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej "nauką jazdy", przeprowadzaną: na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym; naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzaną w formie wykładów i zajęć praktycznych; kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane dalej "egzaminem wewnętrznym".

Jak wynika z zapowiedzi ministra Dariusza Klimczaka, najprawdopodobniej liczba godzin poświęcona na placu manewrowym podczas szkolenia kandydata na kierowcę ulegnie znacznemu ograniczeniu na poczet większej liczby godzin „na mieście”. To zaś może realnie wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa przyszłych kierowców i lepsze przygotowanie ich na poruszanie się po drogach.

Z czego składa się egzamin na prawo jazdy?

W obecnym stanie prawnym, egzamin państwowy składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej. Pula pytań nie przekracza 4000. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Część praktyczna przeprowadzana jest w dwóch miejscach: na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym na drogach publicznych. W obecnym porządku prawnym na placu manewrowym sprawdzane są podstawowe umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem, a także sprawdzanie umiejętności manewrowania nim. Z zapowiedzi ministra Klimczaka wynika, że zarówno część teoretyczna, jak i część praktyczna ulegną zmianie.