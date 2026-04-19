Alert RCB dla trzech województw. Pilny komunikat dla mieszkańców zachodniej Polski

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 13:59
Nad zachodnią część Polski nadciągają silne ulewy. Służby monitorują sytuację pogodową i pozostają w gotowości. RCB wysłało alert do mieszkańców powiatów z województw wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Pojawił się apel, by nie zbliżać się do wezbranych rzek.

W niedzielę odbyła się odprawa służb i wojewodów z kierownictwem MSWiA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Spotkaniu przewodniczył wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, a uczestniczyli w nim m.in. wojewodowie: dolnośląski, lubuski, łódzki, opolski, śląski, wielkopolski, zachodniopomorski oraz przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie".

Ulewy i burze na zachodzie kraju

Służby podległe MSWiA monitorują sytuację pogodową - przekazał resort. Jak zapewniono, wszystkie jednostki są w pełnej gotowości, a Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało przed południem, że zgodnie z informacjami IMGW, nad Polskę napływa aktywny front atmosferyczny przynoszący opady deszczu i lokalne burze, który w pierwszej kolejności obejmie zachodnią część kraju, w tym województwo lubuskie i województwo dolnośląskie.

RCB wskazywało, że wydano ostrzeżenia meteorologiczne, a lokalnie możliwe są intensywne opady oraz gwałtowne wzrosty stanów wody w rzekach.

Ostrzeżenia I i II stopnia dla mieszkańców trzech województw

MSWiA w komunikacie podało, że Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia (poważne) dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00). Ostrzeżenia I stopnia wydano zaś dla województw: zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego (ważne do 20 kwietnia, godz. 15.00).

MSWiA wskazało też, że w związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • śląskiego,
  • łódzkiego.

Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia.

„Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb”

RCB poinformowało na platformie X o wysłaniu alertu przed intensywnymi opadami deszczu, burzami oraz możliwymi podtopieniami do mieszkańców województw wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. „Uwaga! Dziś i jutro 19 i 20 kwietnia prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” - przekazano.

Alert RCB wysłano do wszystkich powiatów w woj. lubuskim; powiatów grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego w woj. wielkopolskim oraz powiatów bolesławieckiego, głogowskiego, górowskiego, jaworskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, karkonoskiego, kłodzkiego, Legnicy, legnickiego, lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego, polkowickiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego w woj. dolnośląskim.

Zgodnie z prognozami IMGW, w nocy zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady deszczu, na południu, zachodzie i w centrum okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tam prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Początkowo na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w Tatrach i Sudetach opady śniegu; w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 12 cm. Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum i na zachodzie, do 9 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem nasilający się do dość silnego i w porywach do 55 km/h; na północy, wschodzie i w centrum z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

W poniedziałek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, pod koniec dnia z większymi przejaśnieniami postępującymi od północy. Opady deszczu, z wyjątkiem północnego wschodu, w centrum i na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze. Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 11 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty; nad morzem dość silny i w porywach do 55 km/h; przeważnie z kierunków wschodnich, na południowym zachodzie z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w Sudetach wiatr porywisty.(PAP)

Źródło: PAP
Alert RCB dla trzech województw. Pilny komunikat dla mieszkańców zachodniej Polski
