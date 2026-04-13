Funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-skarbowego w Gdyni (PUCS) wykryli przemyt znacznej ilości kokainy na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Rębiechowo. Jak czytamy, do rutynowej kontroli został skierowany podróżny, który przyleciał z Londynu.

Bagaż podróżnego poddano szczegółowej kontroli z udziałem psa służbowego „Loli”. Jest ona przeszkolona do wykrywania środków odurzających.

Lola natychmiast zainteresowała się saszetką należącą do mężczyzny, w której znajdowała się jedna kapsułka z białym proszkiem. Wstępny test potwierdził obecność kokainy – wyjaśnia KAS.

Narkotyki w ciele zatrzymanego

Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie podróżnego, co mogło sugerować, że mężczyzna może przewozić w swoim organizmie narkotyki. Podróżny obywatel Polski, obawiając się o własne zdrowie i życie, przyznał się, że połknął 88 kapsułek z kokainą.

40-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano badanie tomografem komputerowym, które potwierdziło obecność narkotyków w organizmie - informuje KAS.

Badania przeprowadzone w laboratorium potwierdziły, że przemycana substancja w 89 kapsułkach o wadze prawie 0,8 kg to kokaina. Jej czarnorynkowa wartość wyniosła prawie 300 tys. zł.

Sprawę prowadzi prokuratura

Decyzją sądu, mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Za próbę przemytu znacznej ilości narkotyków grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa w Gdańsku.