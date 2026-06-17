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Nowe podejście do własnego M. Tak dziś myślą młodzi Polacy o mieszkaniu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:56
Nowe podejście do własnego M. Tak dziś myślą młodzi Polacy o mieszkaniu
Nowe podejście do własnego M. Tak dziś myślą młodzi Polacy o mieszkaniu/Shutterstock
Prawie 60 proc. młodych Polaków deklaruje, że na kredyt hipoteczny zdecyduje się tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich codziennego standardu życia – wynika z raportu Otodom i Invest Komfort. Z badania wynika też, że prawie jedna trzecia respondentów nie wyklucza wynajmowania mieszkania przez całe życie, co pokazuje wyraźną zmianę podejścia młodego pokolenia do własności nieruchomości i zobowiązań finansowych.

Nie chcą zaciskać pasa przez 30 lat

Jak wynika z raportu „Szczęśliwy dom: Na własnych zasadach. Młodzi Dorośli na rynku nieruchomości” przeprowadzonego w latach 2024-2025, wielu młodych Polaków jest skłonna migrować za lepszymi warunkami lokalowymi, aby utrzymać dotychczasowy styl życia. 71 proc. z nich wskazało, że dopuszcza w przyszłości zmianę miejscowości, a 69 proc. - zmianę mieszkania, jeśli nie będzie ich stać na swobodne funkcjonowanie tam, gdzie faktycznie chcą mieszkać.

Jednocześnie 59 proc. młodych dorosłych zadeklarowało, że rozważy kredyt hipoteczny tylko wtedy, gdy rata nie obniży ich codziennego standardu życia. Natomiast prawie jedna trzecia (30 proc.) podała, że bierze pod uwagę wynajmowanie nieruchomości do końca życia.

Zarobki młodych a koszty utrzymania

Według danych GUS, na które powołali się autorzy raportu, osoby do 24. roku życia zarabiają średnio 6,5 tys. zł, co stanowi 72 proc. średniej krajowej. Natomiast osoby w wieku 25-34 lata osiągają dochody na poziomie nieco ponad 8,4 tys. zł. Gdy zderzymy te zarobki z realiami życia w metropoliach, okazuje się, że same koszty najmu i opłat pochłaniają od 35 do nawet 55 proc. dochodu rozporządzalnego młodych dorosłych - podkreślili autorzy raportu.

Pokolenie Z inaczej myśli o mieszkaniu niż pokolenie ich rodziców

„Młodzi będą jednym z najbardziej skomplikowanych pokoleń na rynku mieszkaniowym - jednocześnie dziedziczącym, wynajmującym, migrującym, kupującym później, ostrożniej i na własnych zasadach. Pokolenie to zupełnie inaczej myśli o mieszkaniu niż pokolenie ich rodziców. Konieczność adaptacji, po opuszczeniu domu rodzinnego, do skomplikowanych warunków rynkowych powoduje, że decyzje o zakupie mieszkania podejmują dłużej i bardzo ostrożnie” - skomentowała w informacji prasowej Katarzyna Kuniewicz z Otodom.

Raport powstał na podstawie badań ilościowych i jakościowych zrealizowanych w latach 2024-2025. W części ilościowej wykorzystano dwa badania CAWI przeprowadzone na zlecenie Otodom przez IQS. Pierwsze przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 4002 mieszkańców Polski od 16. roku życia, a drugie badanie dotyczyło postaw mieszkaniowych 2 tys. 613 osób od 18. roku życia.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: nieruchomościpokolenie Zkupno mieszkania
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