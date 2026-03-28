Za pracę w święto uważane są do zasady czynności wykonywane przez pracownika między godziną 6.00., a tą godziną dnia następnego, chyba, że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina

Kiedy praca w święta jest dozwolona:

w:

ruchu ciągłym np. w hutach czy elektrowniach;

transporcie i komunikacji;

zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych;

dozorze mienia lub ochronie osób;

rolnictwie i hodowli (głównie opieka nad zwierzętami);

przy:

pracy zmianowej – dwie lub trzy zmiany;

niezbędnych remontach – przede wszystkim naprawa awarii np. trakcji kolejowej;

wykonywaniu czynności koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i potrzeby ludzi (gastronomia, działalność hotelarska, jednostki gospodarki komunalnej np. zakłady oczyszczania, opieka zdrowotna oraz nad osobami wymagających całodobowej pomocy albo pieczy);

w podmiotach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku-muzea, teatry, kina, sale koncertowe, hale sportowe, baseny;

gdy pracownik ma świadczyć pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Praca w handlu w okresie okołoświątecznym

Przede wszystkim należy zauważyć, że czas pracy w handlu traktowany jako wykonywanie swoich obowiązków w święto jest liczony od godziny 24.00. w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24 w święto. Dodatkowo nie jest możliwe wykonywanie pracy czy czynności związanych z handlem nieodpłatnie nie tylko w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy ale i w Wielką Sobotę po godzinie 14. Zakaz ten dotyczy każdej osoby niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia- umowa o pracę, cywilnoprawna, praca tymczasowa. Istnieje wiele wyjątków umożliwiających pracę w handlu w święto uzależnionych od miejscu, rodzaju i terminie aktywności a także kto działalność prowadzi i z czyjej pomocy korzysta.

Praca w święto - sytuacja wyjątkowa

Istnieje jeszcze jedna szczególna sytuacja związana z możliwością pracy w święto która może dotyczyć każdego pracownika-konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Przykładem mogą być działania pracowników inspekcji i służb w czasie klęski żywiołowej albo administratora budynku podczas pożaru.

Brak jest przepisów bezpośrednio odnoszących się do pracy w Wielki Piątek. Co do zasady mimo, iż praca w święto pod względem uregulowania prawnego jest traktowana tożsamo jak ta w niedzielę, to w praktyce wszelka działalność o charakterze kulturalnym, rozrywkowym czy sportowym jest znacznie ograniczona. Tylko niektóre miejsca są otwierane i to w niewielkim zakresie dopiero drugiego dnia świąt.