Jak poinformowała ministra ds. energii Sharon Garin, resort planuje zmaksymalizować wykorzystanie krajowych zasobów górniczych. Dodała, że wdrożenie rozwiązań ma rozpocząć się 1 kwietnia i pozwolić na ograniczenie podwyżek taryf energii elektrycznej.

Obawy o paliwo

Prezydent Ferdinand Marcos Jr. ostrzegł, że w związku z napiętą sytuacją możliwe są problemy z dostępnością paliwa lotniczego. W rozmowie z agencją Bloomberga wskazał, że uziemienie części samolotów z tego powodu jest realnym scenariuszem. Linie lotnicze zostały poinformowane o konieczności tankowania paliwa także na trasy powrotne, co wpływa na organizację operacji w regionie.

Mimo tych sygnałów Pałac Prezydencki zapewnia, że w kraju "nie ma kryzysu naftowego", a jedynie występują "zakłócenia cenowe", a zapasy surowca pozostają wystarczające - podał dziennik "Daily Tribune".

Zapowiedzi strajków

Sytuacja wywołuje jednak napięcia społeczne. Przedstawiciele kierowców świadczących usługi przewozowe za pośrednictwem aplikacji zapowiedzieli strajk na czwartek i piątek. Domagają się zniesienia podatków pośrednich oraz obniżenia cen benzyny do poziomu 55 peso (0,92 USD) za litr. W ostatnich dniach ceny paliwa przekroczyły 100 peso (ok. 1,67 USD) za litr – informuje portal Rappler.

Import surowców energetycznych

Filipiny są w dużym stopniu zależne od importu surowców energetycznych, z czego ok. 98 proc. ropy naftowej pochodzi z Bliskiego Wschodu. Węgiel odpowiada obecnie za ok. 60 proc. krajowego miksu energetycznego. Państwo to należy do krajów o jednych z najwyższych cen energii w Azji Południowo-Wschodniej.

Wzrost cen ropy na rynkach światowych

Wzrost cen ropy na rynkach światowych wiązany jest z blokadą cieśniny Ormuz przez Iran, będącej kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych. Działanie to stanowi reakcję na naloty rozpoczęte 28 lutego przez Stany Zjednoczone i Izrael.