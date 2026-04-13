Prezydent USA Donald Trump zapowiedział amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Przekazał również, że Wielka Brytania i inne państwa przyślą do cieśniny swoje okręty przeciwminowe.

Jak informuje agencja Reutera, rzecznik irańskich sił zbrojnych oświadczył w poniedziałek, że amerykańskie ograniczenia wobec Teheranu, dotyczące statków poruszających się na wodach międzynarodowych, są nielegalne i „stanowią akt piractwa” . Dodał, że porty nad Zatoką muszą być dostępne albo dla wszystkich, albo dla nikogo. Ostrzegł także, że żaden port - ani nad Zatoką Perską, ani nad Omańską - nie będzie bezpieczny, jeśli zagrożone będą porty irańskie.

Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel armii zapowiedział również, że Iran wdroży „stały mechanizm” kontroli cieśniny Ormuz w związku z groźbami USA, dotyczącymi zablokowania tego naturalnego przewężenia Zatoki Perskiej.

Zobacz również

Irański deputowany ostrzega: blokada morska doprowadzi do kryzysu

Wahid Ahmadi, deputowany do irańskiego parlamentu i członek parlamentarnej komisji bezpieczeństwa narodowego, oświadczył zaś, że amerykański plan zablokowania irańskich portów jest dowodem na „brak właściwej i wykonalnej strategii”. Ocenił, że blokada morska Republiki Islamskiej doprowadzi do poważniejszego globalnego kryzysu energetycznego.

- Pierwszym miejscem, które zaleje powódź, będzie gospodarka USA i Zachodu – oświadczył.

Ahmadi wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone wierzyły, iż przy stole negocjacyjnym uda im się osiągnąć przynajmniej część tego, czego nie udało im się osiągnąć w wojnie - przekazał emigracyjny, antyrządowy portal Iran International.

Zobacz również

Kiedy rozpocznie się amerykańska blokada cieśniny Ormuz?

Zapowiedziana przez prezydenta Donalda Trumpa amerykańska blokada morska cieśniny Ormuz ma rozpocząć się w poniedziałek o godz. 16. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM) powiadomiło, że zablokowany zostanie ruch morski dla statków wpływających do portów irańskich i wypływających z nich - przypomniała agencja dpa.

Wcześniej, w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, Teheran zablokował ruch przez cieśninę Ormuz, którą eksportowane były ropa i gaz, wydobywane w Zatoce Perskiej. W rezultacie ceny tych surowców gwałtownie wzrosły.

Cieśnina jest najwęższym punktem Zatoki Perskiej. Leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. Zgodnie z prawem międzynarodowym, jest traktowana jako międzynarodowy szlak wodny, jednak Iran nie zgadza się z tą oceną i nigdy nie ratyfikował stosownych aktów prawnych. Teheran chce wprowadzić wysokie opłaty, pobierane przez stronę irańską od wszystkich statków przemierzających ten szlak wodny.