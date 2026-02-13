Nowa broń ma być tania, a jej produkcja – rozproszona

Projekt będzie realizowany w ramach europejskiej inicjatywy rozwoju konwencjonalnych systemów uzbrojenia dalekiego zasięgu "European Long Range Strike Approach" (ELSA).

W kręgach eksperckich przedsięwzięcie funkcjonuje pod nazwą One Way Effector 500 Plus (OWE 500+). W pierwszym etapie ma zostać szybko przeprowadzone studium wykonalności, które oceni możliwość opracowania wspólnej, niedrogiej platformy zdolnej do integracji z krajowymi ładunkami bojowymi.

Docelowo produkcja amunicji krążącej ma odbywać się w państwach-użytkownikach, w tym także w Polsce. Pozwoli to zarówno na szybkie zwiększanie skali wytwarzania, jak i na rozproszenie produkcji na wypadek, gdyby w toku konfliktu zbrojnego część zakładów została wyłączona z działania.

Celem projektu jest stworzenie środka rażenia, który będzie można pozyskiwać i wykorzystywać w dużych ilościach przy relatywnie niskich kosztach, tak aby przeciążać systemy obrony powietrznej przeciwnika – na podobnej zasadzie jak rosyjskie drony Shahed/Gerań używane w Ukrainie.

OWE 500+ będą przenosić popularne pociski artyleryjskie?

Według informatorów niemieckiego serwisu militarnego Hartpunkt OWE 500+ mają być zdolne do przenoszenia ładunku o masie około 50 kg oraz przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na dystansie 500 km.

Aby ograniczyć koszty, jeden z rozważanych wariantów przewiduje wykorzystanie klasycznych pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm jako głowic bojowych. Zakładana cena jednostkowa systemu ma mieścić się w przedziale pięciocyfrowym. Jednocześnie systemy mają być na tyle autonomiczne, by uderzać w zaprogramowane cele bez ręcznego naprowadzania. Dzięki temu jeden operator będzie mógł jednocześnie użyć kilkunastu egzemplarzy amunicji krążącej.