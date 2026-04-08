Atak Ukraińców na Krymie. Rój dronów uderzył w rosyjski magazyn paliw

W środę rano ukraiński portal Militarnyi poinformował o ataku ukraińskich dronów na magazyn paliw w Teodozji na okupowanym Krymie. W wyniku uderzenia doszło do pożaru, o czym poinformowały lokalne kanały na Telegramie. Potwierdzają to także dane serwisu NASA FIRMS, który pozwala na obserwowanie, na podstawie danych satelitarnych, miejsc na Ziemi, gdzie trwają pożary.

Lokalne media powiadomiły także o zamknięciu ruchu kolejowego w pobliżu magazynu, w tym na trasie prowadzącej do mostu nad Cieśniną Kerczeńską. Terminal naftowy w Teodozji może przechowywać 250 tys. metrów sześciennych paliw. Na Krymie są tylko dwa takie obiekty, drugi z nich znajduje się w Sewastopolu w zachodniej części półwyspu

Magazyn paliw w Teodozji odgrywa ważną rolę w dostawach dla rosyjskiej armii na południowym odcinku frontu w wojnie z Ukrainą, dlatego był już wcześniej atakowany przez ukraińskie drony m.in. w październiku 2025 r. Wówczas, na skutek uderzenia, doszło do pożaru, który trwał przez kilka dni.

W poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały także terminal naftowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, a we wtorek po raz kolejny port i terminal w Ust-Łudze nad Morzem Bałtyckim.