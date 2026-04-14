– Gotowość strategiczna naszej armii została jakościowo wzmocniona dzięki różnym osiągnięciom dokonanym ostatnio w dziedzinie nauk obronnych – oświadczył Kim Dzong Un podczas niedzielnych manewrów. Dodał, że "stałe i bezgraniczne wzmacnianie potężnego i niezawodnego odstraszania nuklearnego" to "główny priorytet".

Reklama

Północnokoreańska agencja prasowa KCNA przekazała, że z okrętu pomyślnie wystrzelono dwa strategiczne pociski manewrujące oraz trzy pociski przeciwokrętowe. Loty odbyły się po wyznaczonych trajektoriach nad Morzem Żółtym, a pociski uderzyły w cele "z niezwykłą precyzją" – podkreśliła agencja.

W depeszy zaznaczono, że test miał na celu sprawdzenie zintegrowanego systemu dowodzenia uzbrojeniem niszczyciela oraz potwierdzenie skuteczności ulepszonego, aktywnego systemu nawigacji, który z założenia ma być odporny na zakłócenia.

Jak przekazała agencja Yonhap, południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) oświadczyło, że w niedzielę rano wykryło loty wielu pocisków wystrzelonych nad akwenem w pobliżu zachodniego miasta przybrzeżnego Nampo.

Analitycy zwracają uwagę na nowatorstwo tych prób oraz szerszy kontekst geopolityczny. Shin Jong-woo, sekretarz generalny Koreańskiego Forum Obrony i Bezpieczeństwa (KODEF), zauważył, że Pjongjang po raz pierwszy ujawnił test pocisków przeciwokrętowych z niszczyciela Czoe Hjon.

Wskazał również, że publiczne nagłośnienie tego wydarzenia może stanowić próbę demonstracji siły militarnej na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w obliczu rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.