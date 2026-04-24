Pentagon chce karać sojuszników. Te kraje są na celowniku USA

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 11:51
W wewnętrznym e-mailu Pentagonu przedstawiono opcje ukarania sojuszników z NATO, którzy - jego zdaniem - nie wsparli działań USA w wojnie z Iranem. Obejmują one zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Sojuszu i rozpatrzenie stanowiska USA w sprawie roszczeń Wielkiej Brytanii do Falklandów - przekazał w piątek Reuters.

Pęknięcia w NATO?

Opcje polityki zostały szczegółowo opisane w notatce, w której wyrażono frustrację spowodowaną niechęcią lub odmową niektórych sojuszników, aby na potrzeby wojny z Iranem przyznać Stanom Zjednoczonym prawa dostępu, bazowania i przelotu - powiedział agencji w kontekście wiadomości e-mail urzędnik, który pragnął zachować anonimowość.

Jak dowiedział się Reuters w mailu stwierdzono, że prawa dostępu, bazowania i przelotu (ABO) są „absolutną podstawą dla NATO”. Notatka krąży na wysokich szczeblach Pentagonu.

Według urzędnika, jedna z opcji zawartych w e-mailu zakłada zawieszenie „trudnych” krajów przy obsadzaniu ważnych i prestiżowych stanowiskach w NATO.

Czy wyjście USA z NATO jest możliwe?

Prezydent Donald Trump ostro skrytykował sojuszników z NATO za to, że nie wysłali swoich marynarek wojennych, aby pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz, która została zamknięta dla żeglugi międzynarodowej po rozpoczęciu wojny powietrznej 28 lutego. Oświadczył również, że rozważa wycofanie USA z Sojuszu.

- A ty byś tego na moim miejscu nie zrobił? – zapytał Trump agencję Reuters 1 kwietnia w wywiadzie, odpowiadając na pytanie, czy wyjście USA z NATO jest możliwe.

Jednak e-mail nie sugeruje, że Stany Zjednoczone powinny opuścić Sojusz - powiedział urzędnik. Nie proponuje również zamknięcia baz w Europie. Urzędnik odmówił jednak podania informacji, czy opcje obejmują powszechnie oczekiwane wycofanie przez Stany Zjednoczone części sił z Europy.

Poproszony o komentarz do wiadomości e-mail, sekretarz prasowy Pentagonu Kingsley Wilson, odwołując się do wypowiedzi prezydenta Trumpa, oświadczył, że „pomimo wszystkiego, co Stany Zjednoczone zrobiły dla naszych sojuszników z NATO, nie stali u naszego boku”. „Departament Wojny dopilnuje, aby prezydent dysponował wiarygodnymi opcjami, które pozwolą naszym sojusznikom przestać być papierowym tygrysem i zamiast tego odegrać swoją rolę. Nie mamy dalszych komentarzy na temat wewnętrznych obrad w tej sprawie” – powiedział Wilson.

Obawy o przyszłość NATO

Analitycy i dyplomaci twierdzą, że wojna USA i Izraela z Iranem wywołała poważne pytania o przyszłość 76-letniego bloku i zrodziła bezprecedensowe obawy, że USA mogą nie przyjść z pomocą europejskim sojusznikom, gdyby zostali zaatakowani.

Wielka Brytania, Francja i inne kraje twierdzą, że przyłączenie się do amerykańskiej blokady morskiej byłoby równoznaczne z przystąpieniem do wojny, ale są gotowe pomóc w utrzymaniu otwarcia Cieśniny, jeśli tylko nastąpi trwałe zawieszenie broni lub zakończy się konflikt.

Jednak urzędnicy administracji Trumpa podkreślili, że NATO nie może być ulicą jednokierunkową. Wyrazili frustrację wobec Hiszpanii, której socjalistyczni przywódcy zadeklarowali, że nie zezwolą na wykorzystanie jej baz ani przestrzeni powietrznej do ataków na Iran. Stany Zjednoczone mają dwie ważne bazy wojskowe w Hiszpanii: bazę morską Rota i bazę lotniczą Moron.

Silny sygnał dla sojuszników z NATO

Opcje przedstawione w wiadomości e-mail mają na celu wysłanie silnego sygnału sojusznikom z NATO. Miałby on osłabić poczucie Europejczyków, że „im się należy” – podsumował wiadomość urzędnik. W e-mailu oceniono, że opcja zawieszenia członkostwa Hiszpanii w Sojuszu miałaby ograniczony wpływ na działania militarne USA, lecz znaczący wymiar symboliczny.

Urzędnik nie ujawnił, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogłyby podjąć działania, mające na celu zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Sojuszu, a agencja Reutera nie była w stanie na razie ustalić, czy w NATO istnieje mechanizm umożliwiający takie działanie.

W początkach kwietnia szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth powiedział, że wojna z Iranem „wiele ujawniła”, zauważając, że irańskie rakiety dalekiego zasięgu nie są w stanie dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, ale mogą dosięgnąć Europy. „Mamy pytania, przeszkody i wahania. Nie ma sensu budować silnego Sojuszu, jeśli kraje nie chcą stanąć po naszej stronie, gdy tego potrzebujemy” – powiedział Hegseth.

Źródło: PAP
Powiązane
Donald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA
Donald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA
Flota Putina grasuje w rejonie Bałtyku. Katastrofa wisi w powietrzu
Flota Putina grasuje w rejonie Bałtyku. Katastrofa wisi w powietrzu
Trump ujawnia kolejny cel USA. Groźba eskalacji, kraj szykuje ludzi na atak
Trump ujawnia kolejny cel USA. Groźba eskalacji, kraj szykuje ludzi na atak
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Lokata na 6 procent. Jaki bank daje takie oprocentowanie i jak wysoki można osiągnąć zysk?
Znów można zarabiać na lokatach: 6 procent – tyle teraz odsetek od oszczędności. Co jeszcze oferują banki w kwietniu 2026
Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji
Polska przygotowuje się na najgorsze. 2477 gmin ma plany masowej ewakuacji
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę
Polska ma potężną odpowiedź na agresję wroga. MON tworzy elitarną brygadę
