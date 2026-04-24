Forsal logo

Donald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:13
Donald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA
Donald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA/PAP
Donald Tusk w rozmowie z „Financial Times” ocenił, że Rosja może zaatakować państwo NATO w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”. Polski premier zastanawia się, czy w takiej sytuacji Stany Zjednoczone wypełnią zobowiązania sojusznicze do obrony Europy. - To naprawdę poważna sprawa - stwierdził szef rządu i dodał, że jego słów nie należy traktować „jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. NATO”.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z „FT”, że „największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach NATO”. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie „raczej miesięcy niż lat”.

Tusk ostrzega przed atakiem Rosji i pyta o lojalność USA. „FT”: Niezwykła wypowiedź

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Tusk stwierdził, że Unia Europejska powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

„Financial Times”, nazywając stwierdzenia Tuska „niezwykłą wypowiedzią”, podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chwiejnym zaangażowaniu w obronę kontynentu.

- Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów... pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować – powiedział Tusk.

Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy
Rosja gra w otwarte karty. Kolejny kraj chce wymazać z mapy

„To naprawdę poważna sprawa”. Tusk pyta o wsparcie USA, gdyby doszło do ataku Rosji

Szef polskiego rządu zauważył, że niektórzy członkowie NATO „udawali, że nic się nie stało”, gdy w zeszłym roku około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną - podkreślił dziennik.

Premier zaznaczył, że jego słów nie należy traktować „jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. NATO”, tego czy on obowiązuje, ale raczej jako „marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego”.

- To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową – raczej miesiące niż lata – powiedział Tusk w kontekście ewentualnego ataku Rosji. - Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie jak Polska – dodał.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDonald Tusk pierwszy raz powiedział to głośno. Gorzkie słowa o USA »
Tematy: RosjaUSADonald TuskNATO
Powiązane
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj