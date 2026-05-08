Napięcie na Półwyspie Koreańskim. Reżim Kima grozi nową bronią, stolica sąsiada w zasięgu ognia

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 08:02
Gorąco na Półwyspie Koreańskim. Korea Północna zapowiedziała w piątek, że jeszcze w tym roku rozmieści nowe systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu, które będą mogły razić cele w rejonie Seulu. W najbliższych tygodniach do służby ma wejść także pierwszy północnokoreański niszczyciel rakietowy.

Jak przekazała oficjalna agencja prasowa KCNA, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un odwiedził w środę fabrykę amunicji, aby dokonać inspekcji linii produkcyjnej pocisków kalibru 155 mm dla samobieżnych systemów artyleryjskich, które mają być rozmieszczone w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej rozdzielającej oba państwa koreańskie.

Korea Północna. Nowe systemy artyleryjskie przy granicy. Seul w zasięgu ognia

Kim Dzong Un, cytowany przez KCNA, powiedział, że zasięg tych systemów wynosi ponad 60 km, co oznacza, że w ich zasięgu będzie stolica Korei Południowej - Seul, znajdujący się około 50 km od strefy zdemilitaryzowanej. Przywódca Korei Północnej dodał, że wzdłuż granicy strefy rozmieszczone będą także rakiety taktyczne i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Kim Dzong Un dokonał również inspekcji pierwszego północnokoreańskiego niszczyciela rakietowego Choe Hyon i odbył na jego pokładzie krótki rejs sprawdzając jego manewrowość i innego parametry – poinformowała KCNA. Jednostka ma w najbliższych tygodniach wejść do służby.

Agencja Associated Press zaznacza, że Kim Dzong Un wypowiadał się wkrótce po tym jak Pjongjang oficjalnie oświadczył, że nie jest związany Traktatem o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT). Ponadto przestał wspominać o zjednoczeniu obu państw koreańskich.

Źródło: PAP
