Ostra krytyka Trumpa wobec publicystów MAGA

Trump potępił czworo skrajnie prawicowych publicystów i podcasterów w długim wpisie na Truth Social.

„Wiem, dlaczego Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones walczą ze mną od lat, zwłaszcza z uwagi, że uważają, że to wspaniale, że Iran, państwo numer jeden sponsorujące terroryzm, ma broń jądrową – bo łączy ich jedno: niskie IQ” - zaczął Trump, nazywając swoich krytyków z prawicy „wariatami”, „mąciwodami” i „przegrywami”.

„To głupi ludzie, oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą” - zaznaczył. Prezydent stwierdził, że mimo kreowania się jako głos ruchu MAGA, jego krytycy nie odzwierciedlają poglądów ruchu, które uosabia on sam.

Krytykując popularną na skrajnej prawicy influencerkę Candace Owens, Trump stwierdził, że wbrew temu, co twierdzi Owens, żona prezydenta Francji Brigitte Macron nie jest mężczyzną i wyraził nadzieję, że Macronowie - którzy złożyli pozew przeciwko niej w amerykańskim sądzie - wygrają dużą sumę pieniędzy.

„Właściwie, dla mnie Pierwsza Dama Francji jest o wiele piękniejszą kobietą niż Candace” - dodał.

Dawni zwolennicy Trumpa

Cała czwórka wymienionych przez Trumpa publicystów to dawni jego zwolennicy, którzy ostro krytykują wojnę przeciwko Iranowi. Najbardziej znany z nich, były publicysta Fox News Tucker Carlson - prywatnie przyjaciel wiceprezydenta J.D. Vance'a - był jednym z mówców na konwencji wyborczej Republikanów. W tygodniach poprzedzających atak na Iran Carlson co najmniej raz spotkał się z Trumpem w Białym Domu, próbując odwieść go od tego zamiaru.

Wojna z Iranem jest mocno krytykowana przez antyinterwencjonistyczne skrzydło ruchu MAGA - w tym także byłą kongresmenkę Marjorie Taylor Greene - lecz sondaże wskazują na to, że reprezentują oni niewielką część ruchu związanego z prezydentem Trumpem. Według badania Quinnipiac University, wojnę popiera 85 proc. wyborców Republikanów, choć ogół wyborców (53 proc.) jest jej przeciwny. Sondaże wskazują, że mimo rozłamu w ruchu politycznym MAGA, największym poparciem działania Trumpa w Iranie cieszą się wśród elektoratu określającego się mianem Republikanów MAGA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński