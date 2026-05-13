To będzie drugie lotnisko w Polsce. Kraków chce obsługiwać 19 mln pasażerów

Piotr Wróblewski
dzisiaj, 14:59
Wizualizacja lotniska Kraków Airport/Materiały prasowe
Lotnisko w Krakowie się powiększy. Właśnie podpisano wartą 661 mln zł umowę na rozbudowę terminala. Za trzy lata port będzie mógł obsługiwać ok. 16 mln pasażerów. Ale to nie koniec rozbudowy. W 2031 roku możliwości Kraków Airport będą jeszcze większe. - To lotnisko rośnie w siłę - powiedział minister Klimczak.

661 mln zł na rozbudowę lotniska

Nowy, zachodni terminal, na lotnisku w Krakowie. To inwestycja, którą planowano od lat, ale teraz udało się ją "popchnąć". Właśnie podpisano umowę budowlaną na ponad 661 mln zł brutto. Wykonawcą prac będzie Mostostal Warszawa S.A.

- To jeden z elementów, ale bardzo istotny, bo tak naprawdę zmieni funkcjonowanie krakowskiego lotniska: poprawi się komfort pasażerów, jakość świadczonych usług i przede wszystkim przepustowość lotniska, które rośnie w siłę – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że po rozbudowie terminala Kraków Airport osiągnie przepustowość, jaką obecnie dysponuje stołeczne Okęcie.

Kraków przyspiesza z budową metra. Rusza przetarg. Prezydent: „Mamy zapewnienie, że rząd pomoże"

Za trzy lata 16 mln pasażerów

– Rok 2029 będzie rokiem, kiedy lotnisko w Krakowie będzie miało terminal pozwalający mu na funkcjonowanie w sposób komfortowy – zaznaczył Radosław Strutyński, prezes Kraków Airport.

Nowa część lotniska będzie miała cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną i ok. 44,5 tys. mkw. To tylko nieco mniej niż cała obecnie wykorzystywana przestrzeń (55 tys. mkw.). W budynku znajdą się:

  • strefa przylotów: 32 nowe kabiny kontroli paszportowej oraz 10 bramek ABC oraz sala odbioru bagaży z 6 karuzelami w strefie przylotów,
  • strefa odlotów: 22 kabiny kontroli paszportowej, 10 bramek ABC oraz 11 gate’ów, w tym trzy rękawy.

Po ukończeniu terminala zachodniego, przepustowość lotniska wzrośnie do około 16 mln pasażerów rocznie.

Kraków drugim lotniskiem w Polsce. Rozbudowa za 4 mld zł

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że rozbudowa terminala pasażerskiego to największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w krakowskim porcie, które zostało wkomponowane w szerszy plan inwestycyjny lotniska o wartości ok. 4,2 mld zł.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że krakowskie lotnisko cieszy się dużą popularnością wśród pasażerów i „pęka w szwach”. – Cieszy nas, że pasażerowie wybierają krakowski port lotniczy (...). To lotnisko jest istotnym motorem gospodarczym dla całej Małopolski i tej części kraju – ocenił.

Plan na 2035: 20 mln pasażerów

W przyszłości, do 2032 roku, przepustowość Kraków Airport ma wynosić 20 milionów pasażerów. To wynik niewiele niższy niż obecnie odnotowuje lotnisko Chopina w Warszawie. Żeby zmieścić taką liczbę pasażerów, potrzeba będzie kolejnej rozbudowy terminalna do łącznej powierzchni ok. 120 mkw.

W związku z tym na wschód od istniejącego, w miejscu budynku cargo, powstanie Terminal T7. Ma być gotowy do 2030 roku. Równolegle trwać będą prace nad remontem obecnej części (T5), która ma zostać wpasowana w nowe, planowane właśnie zabudowania. Poza tym do końca 2029 roku Kraków Airport ma zamiar zbudować kilkupiętrowy biurowiec o powierzchni 9,5 tys. zł. Inwestycja szacowana jest na 226,7 mln zł.

Najdroższą inwestycją portu lotniczego ma być budowa nowej drogi startowej. W tym roku spółka będzie się przygotowywać do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowana jest droga startowa o długości 2 800 metrów, dostosowana do obsługi samolotów kodu E (samoloty takie jak Boeing 777, Boeing 787 czy Airbus A330). Spółka, po latach walki, ma też zgodę środowiskową na inwestycję.

W środę, podczas podpisania umowy, prezes Strutyński przyznał, że wynik 19-20 mln pasażerów to plan na 2035 rok.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
