Już od początku kwietnia ma być prościej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o tym, że wprowadza nowy, wygodniejszy sposób informowania o składkach KRUS.

Reklama

Powiadomienia SMS, kod QR do zapłaty

Zamiast dotychczasowych przekazów kwartalnych ubezpieczeni otrzymają czytelne informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Nowe informacje obejmują składki za okres od II kwartału 2026 r. do I kwartału 2027 r.

Jak informuje KRUS, jeśli wysokość składek się zmieni, ubezpieczony otrzyma zaktualizowaną informację. Każda informacja zawierać będzie kod QR, dzięki któremu składki będzie można opłacić szybko i wygodnie: bezpośrednio w aplikacji bankowej w telefonie.

Co zrobić, by korzystać z nowych funkcji

Warto zaktualizować w KRUS swój numer telefonu, na który będą przychodzić powiadomienia SMS. Instytucja zachęca również do korzystania z portalu eKRUS, który również pozwala na sprawdzenie wysokości składki i terminu jej płatności.

Pamiętaj, że masz 14 dni na zgłoszenie do ubezpieczenia oraz poinformowanie KRUS o zmianach mających wpływ na ubezpieczenie i wymiar składek (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zmiana powierzchni gruntów)

- przypomina KRUS.

Portal eKRUS jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.