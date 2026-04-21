ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w maju. Oto nowy harmonogram

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. dotyczącą emerytur i rent z FUS oraz przyjętą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaty świadczeń odbywają się w terminach wskazanych w decyzji ZUS. Pieniądze trafiają do emerytów w jednym z sześciu wyznaczonych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeśli termin wypłaty emerytury lub renty wypada w sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS dokonuje przelewu wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. Wynika to zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z praktyki stosowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez świadczeniobiorcę albo za pośrednictwem doręczycieli, takich jak poczta. W przypadku przelewów bankowych dyspozycja wypłaty jest realizowana najpóźniej dzień roboczy przed planowanym terminem. Natomiast przy przekazach pocztowych środki trafiają do operatora z większym wyprzedzeniem – zazwyczaj około trzech dni roboczych wcześniej.

Jeżeli świadczenie jest wypłacane za granicę, za datę wypłaty uznaje się moment przekazania pieniędzy do banku lub innej instytucji pośredniczącej w realizacji płatności.

Nowe terminy wypłat emerytur w maju 2026

W maju 2026 roku część seniorów otrzyma przelewy z ZUS szybciej niż zazwyczaj, co wynika z układu dni w kalendarzu. Terminy wypłat świadczeń w tym miesiącu wyglądają następująco:

30 kwietnia (czwartek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 1 maja (Święto Pracy);

6 maja (środa);

8 maja (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 10 maja (niedziela);

15 maja (piątek);

20 maja (środa);

25 maja (poniedziałek).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 1 i 10 dnia każdego miesiąca w maju otrzymają emeryturę wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Część emerytów zastanawia się, czy można zmienić termin wypłaty świadczenia. Co do zasady nie ma takiej możliwości. Wyjątki są rzadkie i dotyczą szczególnie uzasadnionych sytuacji. Chodzi głównie o przypadki, gdy senior musi uregulować zobowiązania z góry określonym terminem, takie jak alimenty czy inne należności wynikające z decyzji urzędowych, których nie da się przesunąć.

Nie jest natomiast wystarczającym argumentem konieczność spłaty rat kredytu, ponieważ ich harmonogram można ustalić indywidualnie z bankiem. O tym, czy termin wypłaty może zostać zmieniony, każdorazowo decyduje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w maju 2026 r.?

W maju 2026 roku najniższa gwarantowana emerytura oraz renta wynoszą 1978,49 zł brutto. Wysokość ta została określona w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 roku, który obejmuje również minimalne świadczenia emerytalno-rentowe, dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych, a także maksymalne kwoty potrąceń i sumy wolne od egzekucji.

Ta stawka obowiązuje od 1 marca 2026 roku i, zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji emerytur oraz rent, zostanie ponownie podniesiona od 1 marca 2027 roku.