Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały 26 marca 2026 r. umowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na dofinansowanie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Łączna kwota wsparcia wynosi 549 mln zł i dotyczy projektów związanych z cyfrową transformacją sektora elektroenergetycznego.

CSIRE i cyfryzacja rynku energii

Dofinansowanie obejmuje zaprojektowanie i uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) oraz wdrożenie Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej. CSIRE, uruchomiony w lipcu 2025 r., stanowi centralną platformę gromadzącą dane o rynku energii elektrycznej. System zapewnia dostęp do informacji o umowach, punktach pomiarowych oraz danych technicznych i jakościowych. Umożliwia również ujednolicenie procesów rynkowych, w tym procedury zmiany sprzedawcy energii.

W ramach wdrożenia Systemu Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej na stacjach energetycznych zainstalowano analizatory jakości energii. Urządzenia prowadzą ciągłe pomiary parametrów pracy sieci, dostarczając precyzyjnych danych i umożliwiając szybkie wykrywanie nieprawidłowości.

Modernizacja systemów zarządzania siecią

Środki z KPO zostaną przeznaczone także na aktualizację oprogramowania podsystemów SCADA i EMS systemu DYSTER. To podstawowe narzędzie OSP do zarządzania Krajowym Systemem Przesyłowym.

Modernizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo pracy KSE poprzez poprawę monitorowania oraz niezawodne sterowanie siecią w czasie rzeczywistym. Dofinansowanie obejmuje również rozwój i integrację systemów IT w ramach II etapu reformy rynku bilansującego.