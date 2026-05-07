Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w czwartek, 7 maja 2026 r. informację sygnalną "Rynek dzieł sztuki i antyków w 2025 r." Wynika z niej, że w 2025 r. na polskim rynku dzieł sztuki i antyków działało 185 podmiotów wobec 188 rok wcześniej. Ponad połowa firm zajmowała się wyłącznie handlem dziełami sztuki i antykami, a pozostałe prowadziły również działalność wystawienniczą. Najwięcej podmiotów miało siedziby w województwach mazowieckim i małopolskim. Ponad dwie trzecie firm działało w miastach wojewódzkich, głównie w Warszawie i Krakowie.

Sprzedaż dzieł sztuki spadła o 17 proc.

Jak wynika z danych GUS, wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła w ubiegłym roku 544,6 mln zł. To o 17,1 proc. mniej niż w 2024 r. Dominującą pozycję utrzymało województwo mazowieckie, gdzie sprzedano dzieła i antyki o wartości 426,3 mln zł. Odpowiadało to za 78,3 proc. całego rynku w Polsce.

Największy udział w sprzedaży miały dzieła malarskie, które odpowiadały za 81,4 proc. rynku. Łączna wartość sprzedaży malarstwa wyniosła 443,1 mln zł, co oznacza spadek o 18,2 proc. rok do roku. Malarstwo współczesne osiągnęło sprzedaż na poziomie 242,9 mln zł, a dawne – 200,2 mln zł. Najmocniej spadła sprzedaż malarstwa dawnego – o 29,7 proc. W przypadku malarstwa współczesnego spadek wyniósł 5,5 proc.

Sprzedaż dzieł sztuki i antyków: aukcje, internet, placówki handlowe, targi sztuki, giełdy staroci, czy inne?

Największą wartość sprzedaży nadal generowały aukcje. Za ich pośrednictwem sprzedano dzieła sztuki i antyki o wartości 363,9 mln zł, czyli 66,8 proc. całego rynku. Było to jednak o 9,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż poprzez aukcje internetowe wyniosła 55 mln zł i była niższa o 5 proc. rok do roku.

Wyraźny spadek odnotowały także galerie sztuki i domy aukcyjne prowadzące sprzedaż stacjonarną. Wartość sprzedaży w placówkach handlowych zmniejszyła się o 29,1 proc., do 154,2 mln zł. Spadki objęły również sprzedaż internetową poza aukcjami. Za pośrednictwem sklepów internetowych i platform sprzedażowych sprzedano dzieła sztuki i antyki o wartości 21,4 mln zł, czyli o 21,5 proc. mniej niż w 2024 r.