No nie! PKP Intercity tnie zniżkę w cenie biletów przed wakacjami. Pasażerowie zapłacą więcej

Koniec tanich podróży dla rodzin i grup znajomych

Przez ostatnie lata wcześniejsze planowanie wakacji było jednym z najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie wydatków. W czasach wysokich cen paliwa i rosnących kosztów utrzymania wielu Polaków wybierało pociąg zamiast samochodu.

Pomagała w tym oferta „Taniej z Bliskimi”, przygotowana z myślą o niewielkich grupach liczących od dwóch do sześciu osób, przypomina serwis biznes.info.pl. Warunek był prosty: wszyscy pasażerowie muszą podróżować tym samym pociągiem, na tej samej trasie, tego samego dnia i w tej samej klasie wagonu.

Mechanizm działał zachęcająco. Im więcej osób podróżowało razem, tym niższy był koszt przejazdu przypadający na jednego pasażera. W praktyce rozwiązanie stało się realną konkurencją dla podróży samochodem, szczególnie w przypadku rodzinnych wyjazdów nad morze, w góry czy na weekendowe wypady ze znajomymi.

Jednocześnie system od początku był obwarowany konkretnymi zasadami. Bilety trzeba kupić odpowiednio wcześnie – nie później niż siedem dni i nie wcześniej niż trzydzieści dni przed planowanym odjazdem. To oznacza, że spontaniczne decyzje o wyjeździe praktycznie wykluczają możliwość skorzystania z ulgi.

Na tym nie koniec. Jeśli tuż przed podróżą część grupy zrezygnuje i ostatecznie pojedzie tylko jedna osoba, pasażer automatycznie traci prawo do zniżki. W takiej sytuacji konieczny jest zakup nowego biletu w standardowej cenie.

Wakacyjny szczyt przewozowy oznacza wyższe ceny

Tuż przed wakacjami przewoźników zmienia zasady tej popularnej oferty. Jak podaje biznesinfo.pl, najważniejsza zmiana wejdzie w życie 26 czerwca 2026 roku – dokładnie wtedy, gdy rozpoczyna się okres intensywnych, letnich wyjazdów. Zgodnie z nowym regulaminem w sezonie wysokiego popytu, który potrwa do 29 sierpnia 2026 roku, wysokość zniżki zostanie ograniczona do 15 proc.

Po zakończeniu sezonu wakacyjnego pasażerowie ponownie będą mogli korzystać z 30-procentowej zniżki. To sprawia, że różnica między okresem letnim a pozostałą częścią roku staje się wyjątkowo odczuwalna. Najbardziej oblegane kierunki turystyczne będą po prostu droższe właśnie wtedy, gdy Polacy podróżują najczęściej. Dla wielu rodzin oznacza to dodatkowe obciążenie domowego budżetu i konieczność jeszcze dokładniejszego planowania wydatków na urlop. Jednocześnie kolejne ograniczenie promocji wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend dostosowywania cen do rekordowego zainteresowania wakacyjnymi przejazdami.

To nie pierwsze ograniczenie. PKP konsekwentnie zmniejsza ulgę

Obecne zmiany nie są zaskoczeniem dla osób, które śledzą politykę cenową przewoźnika. Podobne rozwiązanie wprowadzono już rok temu. Wówczas wakacyjna zniżka została obniżona z 30 do 20 proc. Tegoroczna decyzja idzie jednak jeszcze dalej i sprowadza rabat do zaledwie 15 proc.

PKP Intercity tłumaczy takie działania względami ekonomicznymi. Spółka argumentuje, że w okresach największego zainteresowania przejazdami może pozwolić sobie na ograniczenie promocji, ponieważ popyt i tak utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Z perspektywy finansów przedsiębiorstwa ma to pomóc budować stabilniejsze przychody i zwiększać rentowność działalności. Jednocześnie jest to wyraźny sygnał, że państwowy przewoźnik coraz mocniej stawia na komercyjne podejście do zarządzania ofertą.

Wokół zmian już wcześniej wybuchła polityczna awantura

Podobne decyzje wywoływały kontrowersje już w ubiegłym roku, przypomina biznes.info.pl. Krytycznie wypowiadała się między innymi posłanka partii Razem Paulina Matysiak, która określiła ograniczenie zniżek jako „podwyżki w białych rękawiczkach”. Zwracała również uwagę na chaos informacyjny, ponieważ przez pewien czas po zmianach przewoźnik nadal promował ofertę, wykorzystując materiały zawierające informację o 30-procentowym rabacie.

Resort infrastruktury konsekwentnie bronił jednak przyjętej strategii. Podsekretarz stanu Piotr Malepszak przekonywał, że przewozy w czasie wakacyjnych szczytów powinny w większym stopniu bilansować się komercyjnie.

Sama oferta „Taniej z Bliskimi” funkcjonuje stosunkowo krótko. Jak przypomina branżowy portal kolejowyportal.pl, została uruchomiona 1 lipca 2022 roku. Od tamtej pory była kilkukrotnie modyfikowana, ale dopiero ubiegłoroczne i tegoroczne zmiany najmocniej uderzają w pasażerów. W praktyce oznacza to jedno – podróżowanie koleją w gronie rodziny lub znajomych staje się coraz mniej opłacalne właśnie wtedy, gdy Polacy korzystają z niego najczęściej.