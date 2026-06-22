Premier Węgier przyjmie szefów rządów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej w Pałacu Królewskim w Godollo, położonym ok. 30 km od Budapesztu.

Agenda spotkania V4: UE, bezpieczeństwo i przyszłość współpracy

Jak poinformowało polskie Centrum Informacyjne Rządu, szczyt będzie poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, a także najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Będzie to pierwsze spotkanie grupy V4 na szczeblu szefów rządów od lutego 2024 r.

Liderzy V4 spotkają się po godzinie 17. Ok. godz. 19 wystąpią na wspólnej konferencji prasowej. Zaplanowano też wówczas ceremonię przekazania przewodnictwa w V4 Słowacji. Do końca czerwca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej sprawują Węgry.

Ożywienie i polityczne deklaracje liderów V4

Premier Magyar podkreślił w miniony czwartek w mediach społecznościowych, że szczyt ma na celu wznowienie bliskiej współpracy między krajami V4 i wspólną pracę na rzecz silnej Europy Centralnej. Wpis zamieścił przy okazji spotkania liderów V4 w Brukseli przed posiedzeniem Rady Europejskiej, w którym uczestniczył po raz pierwszy jako premier Węgier. - Grupa Wyszehradzka znowu działa - zaznaczył Magyar.

Premier Tusk, zamieszczając na X wspólne zdjęcie przywódców V4 z ich spotkania w Brukseli, napisał: „Make V4 great again! (sprawmy, by V4 była ponownie wielka) nawiązując do sloganu prezydenta USA Donalda Trumpa z kampanii wyborczej „Make America great again”.

Spotkania przed unijnymi szczytami premierów z państw V4 nie odbywały się od 2022 r. ze względu na podejście poprzedniego węgierskiego rządu Viktora Orbana wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozmowy te mają charakter nieoficjalny, służą skoordynowaniu stanowisk państw regionu.

W czwartek w Brukseli Tusk powiedział dziennikarzom, że bardzo chce odblokować Grupę Wyszehradzką, ponieważ Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mają „parę wspólnych rzeczy do załatwienia w Europie”.

Gotowość wzmocnienia V4 zadeklarował też Magyar podczas wizyty w maju w Warszawie, jego pierwszej zagranicznej podróży jako premier. Magyar mówił wówczas, że jest gotów rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. – Być może kraje skandynawskie, Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię albo o kraje Bałkanów Zachodnich, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej – dodał. - Serce Europy bije w Europie Środkowo-Wschodniej - stwierdził węgierski premier.

Grupa Wyszehradzka to platforma współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Została zainicjowana na początku lat 90. (jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji), jej zadaniem było pogłębianie współpracy zaangażowanych krajów w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO. Współpraca między państwami V4 uległa w ostatnich latach osłabieniu z powodu różnic w podejściu do wojny na Ukrainie oraz postawy wobec samej Rosji.

Ostatni szczyt V4 z udziałem szefów rządów odbył się w lutym 2024 r. w Pradze. (PAP)