Telefon od szefa na urlopie. Czy masz obowiązek odebrać komórkę na plaży?

Urlop to czas całkowitego odcięcia od firmy

Podstawową zasadą Kodeksu pracy jest prawo do niezakłóconego wypoczynku. Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym jest całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że nie musi realizować żadnych zadań służbowych.

Z tej zasady wynika prosty fakt. Pracownik na urlopie nie ma obowiązku odbierania telefonu służbowego. Nie musi także sprawdzać skrzynki mailowej. Szef nie może ukarać Cię naganą ani wyciągnąć konsekwencji służbowych za to, że przez dwa tygodnie byłaś poza zasięgiem. Pracodawca ma obowiązek zorganizować pracę w firmie tak, aby Twoja nieobecność nie sparaliżowała zakładu.

Kiedy telefon na wczasach staje się płatnym dyżurem?

Sytuacja zmienia się drastycznie, gdy pracodawca przed wyjazdem wyda Ci oficjalne polecenie służbowe. Może ono brzmieć: masz być pod telefonem każdego dnia między godziną 10 a 12.

W takim przypadku Twój urlop natychmiast przestaje być urlopem. Zgodnie z art. 151(5) Kodeksu pracy, czas oczekiwania na wykonywanie pracy to tak zwany dyżur. Pracodawca nie może połączyć dyżuru z urlopem wypoczynkowym. Jeśli szef każe Ci czuwać pod telefonem, te dni muszą zostać rozliczone jako normalny czas pracy. Oznacza to, że należą Ci się za nie dodatkowe dni wolne lub wynagrodzenie.

Co zrobić, gdy szef regularnie zakłóca Twój wypoczynek?

Jeśli ulegniesz presji i odbierzesz telefon, a rozmowa będzie dotyczyła spraw firmowych, dochodzi do naruszenia przepisów. Krótkie pytanie o hasło do komputera to jeszcze nie koniec świata. Jeśli jednak szef zmusza Cię do analizowania dokumentów lub instruowania zastępcy, faktycznie wykonujesz pracę.

Masz wtedy pełne prawo żądać od pracodawcy zwrotu tych dni urlopu. Skoro pracowałaś, to nie odpoczywałaś. W skrajnych przypadkach, gdy pracodawca regularnie nęka pracowników telefonami na urlopie, sprawą może zająć się Państwowa Inspekcja Pracy. Działanie takie może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.

FAQ

Czy szef może zmusić mnie do zabrania laptopa służbowego na urlop?

Nie. Pracodawca nie ma prawa żądać, abyś w walizce obok ręcznika plażowego trzymała sprzęt do pracy. Żądanie zabrania laptopa na urlop jest jawnym dowodem na to, że pracodawca nie planuje udzielić Ci prawdziwego wypoczynku.

Co jeśli mam telefon prywatny, a szef zna mój numer?

Zasada jest identyczna. Prywatny telefon to Twoja własność. Masz pełne prawo zablokować numer szefa na czas wakacji lub po prostu nie odbierać połączeń od nikogo z firmy. Szef nie ma prawa żądać kontaktu przez Twój prywatny kanał komunikacji.

Czy dyrektor szkoły może zadzwonić do nauczyciela w lipcu?

Dyrektor może zadzwonić wyłącznie w celu poinformowania o konieczności stawienia się w szkole (np. do komisji rekrutacyjnej). Jest to jednak traktowane jako formalne wezwanie, za które nauczyciel musi otrzymać zwrot dni wolnych. Zwykłe konsultacje telefoniczne są niedozwolone.

Czy mogę odebrać telefon i powiedzieć, że nie mam czasu rozmawiać?

Tak. To bardzo asertywne i bezpieczne rozwiązanie. Jeśli odbierzesz telefon automatycznie, najlepiej krótko poinformować szefa, że jesteś na urlopie i nie masz dostępu do narzędzi pracy. To ucina dyskusję w profesjonalny sposób.