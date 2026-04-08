Po ponad miesiącu zaostrzonego konfliktu, w środę Donald Trump zaakceptował propozycję Pakistanu dotyczącą dwutygodniowego rozejmu z Iranem. Prezydent USA podjął decyzję o zawieszeniu broni niecałą godzinę przed końcem ultimatum, jakie postawił rządowi w Teheranie.

W środę, przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier Donald Tusk odniósł się do tej decyzji stwierdzając, że "cały świat, na pewno z dużą ulgą i odrobiną nadziei przyjął informację o zawieszeniu ognia na Bliskim Wschodzie w wojnie irańskiej".

Wszystko można powiedzieć, tylko nie to, że sytuacja jest na pewno ustabilizowana na trwałe. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, działania i słowa polityków zaangażowanych w tych konflikt, ja z dużą ostrożnością patrzę na tę perspektywę kilku tygodni - mówił.

Premier ocenił, że nawet czasowe zawieszenie broni zawsze jest lepsze od wojny. Jednocześnie zapowiedział, że dwutygodniowe zawieszenie broni nie będzie miało wpływu na pakiet "Ceny Paliwa Niżej". Zapewnił, że wprowadzony mechanizm będzie cały czas kontynuowany.

Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku, odczuwalny będzie pozytywny skutek zawieszenia ognia na polskich stacjach paliw. Chcę powiedzieć, że kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków, my nie zamierzamy, w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie, zrezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy. Będziemy dmuchać na zimne - zapowiedział szef rządu.

Dodał, że przy jednoczesnej radości z przerwania walk i pozytywnych, na ten moment, efektów negocjacji, rząd będzie podejmował decyzje ostrożnie, cały czas mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia.

Ceny maksymalne paliw

Pakiet CPN nie ma wpływu na ceny paliw kształtujące się na światowych giełdach. Wprowadza in jednak mechanizm polegający na tym, że codziennie przez ministra energii podawana jest cena maksymalna paliwa. Ma ona uwzględniać to, co dzieje się na rynkach światowych i ograniczać nieuprawnione zyski pośredników, hurtowników i spółek paliwowych.

Z opublikowanego we wtorek, 7 kwietnia 2026 r. obwieszczenia wynika, że w środę cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Środowe limity pozostają na tym samym poziomie, który obowiązuje od soboty.

W związku z pakietem CPN, VAT na paliwo jest obniżony do końca kwietnia, a akcyza do 15 kwietnia. VAT na paliwo został obniżona z 23 proc. do 8 proc. Akcyza natomiast została zmniejszona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Zawieszenie broni na dwa tygodnie

W środę prezydent Donald Trump zgodził się na dwutygodniowy rozejm z Iranem. Apelował o to m.in. premier Pakistanu wskazując na zaawansowane negocjacje pokojowe.

"Na podstawie rozmów z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem i marszałkiem polowym Asimem Munirem, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem pod warunkiem, że Iran zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni" - napisał na platformie Truth Social.

Zawieszenie broni ma mieć charakter obustronny. Jednocześnie prezydent USA poinformował o otrzymaniu od Iranu 10-punktowego planu pokojowego. W jego ocenie "stanowi on praktyczną podstawę do negocjacji".

Kilka godzin wcześniej Trump zapowiadał na swoim profilu na Truth Social, że "cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi".