Ponad 120 zatrzymanych za przestępczość pedofilską. Najstarszy miał 94 lata

oprac. Jan Kozicki
dzisiaj, 10:21
W ramach operacji pod kryptonimem "Hellfire", wymierzonej w przestępczość pedofilską, policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 123 osoby. Najmłodszy z nich miał 19 lat, najstarszy – 94. 

47 osób trafiło do aresztu. Operacja trwała dwa tygodnie

Rzecznik prasowy Biura kom. Marcin Zagórski przekazał, że w ciągu dwóch tygodni policjanci dokonali 175 przeszukań i zabezpieczyli 1,5 tys. telefonów, komputerów, pendrive'ów i innych nośników, na których znajdowało się łącznie 330 tys. plików zawierających materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dzieci (z ang. child sexual abuse material – CSAM). Wśród nich były także treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, m.in. rysunki stylizowane na japońskie komiksy.

Zatrzymano 123 osoby. Najmłodsza z nich miała 19 lat, najstarsza – 94. 95 osób usłyszało zarzuty posiadania, udostępniania i produkowania zabronionych treści. 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.

– Wyniki operacji "Hellfire" po raz kolejny pokazują, że nie ma przyzwolenia na seksualne wykorzystywanie dzieci oraz rozpowszechnianie treści przedstawiających takie przestępstwa, także tych tworzonych przez AI – powiedział komendant CBZC Wojciech Olszowy.

– Naszym nadrzędnym celem jest przerwanie cierpienia dzieci i doprowadzenie do odpowiedzialności każdego, kto je krzywdzi. To nie są jednorazowe działania, lecz element stałej i konsekwentnej walki z tego rodzaju przestępczością – zaznaczył.

19-latek nagrywał treści z udziałem małoletniej siostry

Wśród zatrzymanych są m.in. nauczyciel, który nagrywał i fotografował uczniów szkoły językowej. Zatrzymano również mężczyznę, który, korzystając z popularnego komunikatora, nawiązywał relacje z dziećmi, a następnie nakłaniał je do wykonania tzw. innych czynności seksualnych.

Zatrzymano także dwóch mężczyzn, którzy w łazienkach w swoich domach mieli zamontowane kamery, dzięki którym nagrywali członków rodziny i inne osoby podczas czynności intymnych.

Funkcjonariusze zatrzymali również 19-latka, który – jak wynika ze wstępnych ustaleń – nagrywał materiały o charakterze seksualnym z udziałem swojej małoletniej przyrodniej siostry.

Polska ma problem. To już ósma antypedofilska operacja CBZC

Operacja była ściśle koordynowana z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuraturami z całego kraju. W akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy z CBZC, komend wojewódzkich i powiatowych Policji oraz Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Komendy Głównej Policji. Ich działania wsparła Żandarmeria Wojskowa.

"Hellfire" to ósma operacja CBZC wymierzona w przestępstwa pedofilskie. W ramach poprzednich przeprowadzono łącznie blisko 6,5 tys. przeszukań, przedstawiono zarzuty 477 osobom, a wobec prawie 200 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Śledczy zabezpieczyli ponad 2,5 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.

Z danych udostępnionych przez Internet Watch Foundation wynika, że Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw z największą liczbą raportów dotyczących adresów URL związanych z wykorzystaniem seksualnym dzieci – odpowiada za 3 proc. takich zgłoszeń na świecie.

