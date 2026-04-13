Kradzieżą ciepła (też pasożytnictwo cieplne) określa się korzystanie z ciepła oddawanego przez mieszkania sąsiednie-najczęściej poprzez ściany po jednoczesnym ograniczeniu poziomu ogrzewania albo jego zupełnym wyłączeniu we własnym lokalu. Osoby, które tak postępują są określone mianem wampirów energetycznych.

Reklama

Reklama

Minimalna temperatura w mieszkaniu

Należy pamiętać, że co do zasady nie jest wskazane zupełne zakręcenie kaloryferów albowiem może dojść do zamarznięcia płynącej wody i rozsadzenia urządzenia grzewczego. Minimalna temperatura to 3-4°C. Wszakże utrzymywanie tak niskiej temperatury w lokalu stanowi kradzież ciepła.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w mieszkaniu powinno się utrzymywać temperaturę nie niższą niż 16°C. Niższe wskazanie będzie wpływać na komfort termiczny sąsiednich lokali, w szczególności tych z boku tj. ich właściciele aby utrzymać wybraną przez siebie temperaturę muszą mocniej nagrzać kaloryfery, a tym samym ponosić wyższe koszty z tym związane. Ciepło najszybciej ucieka przez ściany, wolniej przez sufit i podłogę.

Przyczyny wychładzania mieszkania

Przyczyny wychładzania mogą być różne i właściciel lokalu, który się tego dopuszcza może nie mieć świadomości konsekwencji swoich działań zarówno dla sąsiadów jak i dla ścian i stropów w zamieszkiwanym również przez siebie budynku.

Mieszkanie może stać puste od ciepłych miesięcy, kiedy kaloryfery są zakręcone. Często o takie działania proszą zarządcy budynków, którzy latem prowadzą prace serwisowe instalacji centralnego ogrzewania.

Następnie właściciel może nie mieć wiedzy, iż jego oszczędności na cieple dostarczamy do lokalu są pozorne. Zakręcenie kaloryferów w mieszkaniu powoduje wychłodzenie całego budynku,-w szczególności ścian z oknami czy stropu jeśli lokal znajduje się na ostatnim piętrze bez strychu czy poddasza. Przez to budynek jest narażony na zawilgocenie, rozwój pleśni i grzybów. Może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia naprawy lub remontu, którego koszty poniosą wszyscy właściciele w tym wampir energetyczny. Wydatki te zazwyczaj są znacznie wyższe, nieadekwatne do tego, ile należałoby zapłacić za utrzymanie odpowiedniej ciepłoty w lokalu.

Mieszkanie również może być wynajmowane. Zazwyczaj najemcy ponoszą poza czynszem najmu koszty eksploatacyjnej, w tym centralnego ogrzewania. Tym samym zależy im aby wydatek z tym związany był jak najniższy. Właściciel lokalu może nie mieć wiedzy o zaistniałej sytuacji i na takie działania nie wyrażać zgody,