Jeśli pracownik który jest zatrudniony jako kierowca czy motorniczy ma zatrzymane prawo jazdy bo został złapany przez Policję na jeździe po alkoholu stanowi to przesłankę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Poprzez jazdę po alkoholu należy rozumieć stan po użyciu alkoholu-do 0,5 promila we krwi stanowiący wykroczenie jak i stan nietrzeźwości-powyżej tej wartości-będący przestępstwem. Należy pamiętać, że jazda po alkoholu powoduję utratę uprawnień do prowadzenia nie tylko samochodów ale i innych pojazdów mechanicznych.

Definicja pojazdu mechanicznego

W przepisach które stanowią o odpowiedzialności kierowcy-kodeks wykroczeń, kodeks karny, prawo o ruchu drogowym-brak jest definicji pojazdu mechanicznego w tym poruszającego się w ruchu lądowym. Niemniej jednak za taki uważany jest pojazd zaopatrzony w silnik nawet gdy jest zasilany z trakcji elektrycznej. Tym samym jest to samochód, maszyna rolnicza (traktor, kombajn), motocykl, motorower, skuter, quad a także tramwaj czy trolejbus. Należy pamiętać, że bez znaczenia jest czy silnik w danym pojeździe jest włączony-kierowca holowanego samochodu powinien być trzeźwy. Tym samym traktorzysta po zatrzymaniu prawa jazdy za kierowanie prywatnego auta po alkoholu nie może wrócić do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Hulajnoga elektryczna

Jeśli chodzi o hulajnogę elektryczną decydującą rolę odgrywa jej budowa. Gdy silnik jedynie wspomaga ruch jak w przypadku roweru elektrycznego, a jednocześnie możliwe jest eksploatowanie urządzenia w tradycyjny sposób hulajnoga elektryczna nie jest traktowana jako pojazd mechaniczny. Natomiast montaż silnika umożliwiającego rozwijania znacznych prędkości przemawia za jej odmiennym charakterem. Decyzja o ewentualnych konsekwencjach jazdy po alkoholu hulajnogą elektryczną dla uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie podjęta przez sąd mając na względzie całokształt okoliczności zdarzenia.

Pojazdy poruszające się na wodzie

Do pojazdów napędzanych silnikiem poruszających się po wodzie należy statek, skuter wodny, motorówka, żaglówka oraz łódź jeśli nie jest poruszana siłą mięśni np. wiosłami.. Do tej grupy zaliczany jest również prom. Są to również pojazdy mechaniczne w związku z tym prowadzenie samochodu po alkoholu powoduje utratę uprawnień koniecznych do poruszania się w/w pojazdami. Zasada ta działa w obie strony sternik kierujący statkiem pod wpływem może stracić prawo jazdy. W sezonie na akwenach wodnych pojawiają się patrole Policji sprawdzające trzeźwość.

Pojazdy unoszące się w powietrzu

Przez pojazdy mechaniczne w ruchu powietrznym są traktowane nie tylko samoloty ale i motolotnie oraz drony. Tym samym nie tyko pilot, ale osoba po alkoholu kierująca dronem może stracić prawo jazdy. Konsekwencją dla pijanego kierowcy może być utrata licencji pilota i innych wymaganych w ruchu powietrznym.

Osoby zawodowo kierujące pojazdami w ruchu wodnym lub powietrznym po zatrzymaniu prawa jazdy nie mogą wrócić do dotychczasowego zatrudnienia. Jest to podstawa do rozwiązania umowy o pracę z uwagi na utratę uprawnień koniecznych do pracy na danym stanowisku.