Wiek emerytalny do zmiany? Stanowisko NSZZ „Solidarność” jest jasne

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:57
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozwiązaniem na kryzys demograficzny?
Propozycja zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jako sposób na kryzys demograficzny nie spodobała się zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Tak na sugestię ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zareagował Bartłomiej Mickiewicz.

Każdy polityk, który podniesie rękę na wiek emerytalny, będzie miał ogromne kłopoty i będzie miał do czynienia z Solidarnością

– skomentował wczoraj na antenie Telewizji Republika Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wpis w mediach społecznościowych minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w którym sugeruje ona zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce zrównania wieku emerytalnego

Co robić wobec zapadającej się demografii i coraz większej liczby seniorów, na którą pracuje coraz mniej młodych? Moje wyłącznie prywatne zdanie – jednym z rozwiązań powinno być wyrównanie wieku emerytalnego

 – napisała na portalu X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz przewodnicząca Polski 2050.

Przez lata temat tabu – wszyscy politycy boją się go jak ognia. Mamy najkrótszą w UE długość życia mężczyzn na emeryturze. Jesteśmy jedynym w Unii krajem z tak dużą różnica wieku emerytalnego dla pań i panów. Zdecydowana większość państw europejskich traktuje tu kobiety i mężczyzn jednakowo. A Wy jak uważacie? Czy wiek emerytalny należy wyrównać?

- zapytała Minister. Opublikowała również sondę na ten temat.

Warto zauważyć, że zdecydowana większość osób głosujących jest za wyrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

„To będzie podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet”

Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odniósł się do tych słów na antenie Telewizji Republika. 

Jeżeli komuś się wydaje, że ta sonda, która przez panią Pełczyńską-Nałęcz została umieszczona, spowoduje obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn, to chciałem oświadczyć, że grubo się myli, bo to będzie podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet

– skomentował, w rozmowie z Moniką Rutke.

Solidarność doprowadziła do tego, że wiek emerytalny w Polsce został obniżony

– przypomniał Bartłomiej Mickiewicz, odnosząc się do tego, że Donald Tusk w 2012 roku podwyższył wiek emerytalny do 65 lat dla kobiet i 67 lat dla mężczyzn, przeciwko czemu protestowała Solidarność. Obecny wiek emerytalny przywrócono w 2017 roku.

– podkreślił Bartłomiej Mickiewicz. 

Pojawiające się obecnie w przestrzeni publicznej głosy niektórych polityków o rzekomych korzyściach wypływających ze zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, Bartłomiej Mickiewicz skomentował z kolei: "Nie możemy dopuścić do tego, żeby błędy rządu i deficyt budżetowy pokrywane były kosztem zwykłych obywateli".

Źródło: Alerter: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
