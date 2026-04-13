We wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump stwierdził, że marynarka wojenna Iranu "leży na dnie morza". Jak dodał, całkowicie zniszczone zostało 158 okrętów.

Jednocześnie stwierdził, że podczas ataków na Iran Stany Zjednoczone nie zaatakowały „szybkich okrętów szturmowych” Iranu. W jego ocenie nie były wtedy uznane za duże zagrożenie.

Jeśli którykolwiek z tych statków zbliży się do naszej blokady, zostanie natychmiast wyeliminowany – napisał.

Wyjaśnił, że do likwidacji irańskich statków zostanie użyty ten sam system, którego USA używają przeciwko handlarzom narkotyków na łodziach na morzu. - Jest on szybki i brutalny - dodał.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych: działanie USA to akt piractwa

Jeszcze przed rozpoczęciem amerykańskiej blokady, rzecznik irańskich sił zbrojnych cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że amerykańskie ograniczenia wobec Teheranu, dotyczące statków poruszających się na wodach międzynarodowych, są nielegalne i „stanowią akt piractwa” .

Dodał, że porty nad Zatoką muszą być dostępne albo dla wszystkich, albo dla nikogo. Jednocześnie ocenił, że żaden port - leżący albo nad Zatoką Perską albo nad Zatoką Omańską, nie będzie bezpieczny, jeśli zagrożone będą porty irańskie.

Jak podkreślają siły Iranu, amerykańska blokada zostanie uznana za zerwanie zawieszenia broni, które obowiązuje od 8 kwietnia.

Strategiczne znaczenie cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Jest kluczowa dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ przepływa przez nią około 20-25 proc. światowego transportu ropy naftowej oraz ok. 20 proc. gazu LNG.

Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM) poinformowało, że amerykańska blokada będzie egzekwowana wobec wszystkich statków wpływających do lub wypływających z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Ma jednak nie utrudniać neutralnej żeglugi przez cieśninę.