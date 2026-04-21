Gigant z USA szykuje zastrzyk dla Europy. 1,5 bln dol. na zbrojenia i energetykę

To podstawowa rola bankiera

W ramach Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa i Odporności (Security and Resilience Initiative), jak oficjalnie nazywa się projekt, JPMorgan Chase zamierza zainwestować także 10 mld dol. własnych środków. Poza zbrojeniówką i firmami technologicznymi środki trafią również do sektora energetycznego i farmaceutycznego oraz na rozbudowę infrastruktury.

– Bezpieczeństwo państw i ich gospodarek zależy od silnych i odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw oraz rozwoju kluczowych sektorów przemysłu – powiedział we wtorek Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase. W październiku 2025 r. bank uruchomił podobną inicjatywę w Stanach Zjednoczonych.

Z kolei Daniel Rudnicki Schlumberger, odpowiedzialny za finansowanie dłużne w Europie i realizację inicjatywy banku na Starym Kontynencie, zaznaczył, że konieczność takich działań dostrzegają rządy w całym regionie.

– To podstawowa rola bankiera inwestycyjnego: wiemy, gdzie znajduje się kapitał, musimy ustalić, gdzie jest potrzebny, i połączyć te dwa elementy – stwierdził.

W radzie inicjatywy m.in. Bezos i Rice

Aby wesprzeć projekt, JPMorgan zatrudnił dodatkowy personel w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej, a także powołał radę doradczą. W jej skład weszli między innymi założyciel Amazona Jeff Bezos, była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice oraz kilku wysokiej rangi generałów w stanie spoczynku. Bank zabiega, by zasiadł w niej również sir Tony Radakin, były dowódca brytyjskich sił zbrojnych.

Europa potrzebuje kapitału. Ma mnóstwo wyzwań

W ostatnich latach JPMorgan należał do głównych uczestników dyskusji dotyczących finansowania powojennej odbudowy Ukrainy. W styczniu 2024 roku Dimon wraz z około 70 przedstawicielami sektora finansowego spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Bank wskazuje również na znaczące zapotrzebowanie na kapitał w Europie. Państwa regionu są zmuszone zwiększać wydatki na obronność w obliczu zagrożenia ze strony Rosji i jednocześnie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne. To ostatnie po raz drugi od 2022 r. zostało wystawione na próbę – najpierw wskutek rezygnacji z rosyjskich surowców po inwazji na Ukrainę, a obecnie w związku z zakłóceniami dostaw ropy i gazu z regionu Zatoki Perskiej.

– Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy zbyt mocno uzależnili się od niestabilnych źródeł w kluczowych sektorach gospodarki oraz branżach związanych z bezpieczeństwem narodowym – stwierdził w rozmowie z dziennikiem „Financial Times” Chuka Umunna, były poseł do Izby Gmin, który odpowiada za realizację projektu JPMorgan w Wielkiej Brytanii.