Pionierzy Baszanu sforsowali granicę. Chcą budować izraelskie osiedla w Syrii

Osadnicy zajęli budynek. Tańczyli i śpiewali na jego dachu

Aktywiści, związani ze skrajnie prawicową grupą Pionierzy Baszanu, oświadczyli, że zabarykadowali się w budynku na obrzeżach syryjskiego miasta Hader i zapowiedzieli, że pozostaną tam, dopóki izraelski rząd nie zatwierdzi osadnictwa w Syrii.

Przez Hader przechodzi izraelsko-syryjska granica

Nagrania pokazują, jak stoją na dachu budynku, tańczą i śpiewają. W prywatnej grupie w komunikatorze WhatsApp aktywiści napisali, że akcja miała na celu ustanowienie osadnictwa w tym rejonie.

Dozens of Israeli settler activists breached the border into Syria a short while ago, before being escorted out by the army.



April 22, 2026

Przez obrzeża miasta Hader przebiega linia zawieszenia broni z 1974 r. – umowna syryjsko-izraelska granica.

Pionierzy Baszanu próbowali wejść na teren Syrii już dwukrotnie

To nie pierwszy przypadek, gdy Pionierzy Baszanu próbują utworzyć przyczółek po syryjskiej stronie Wzgórz Golan. Również w listopadzie 2025 r. i lutym 2026 r. podejmowali próby przecięcia ogrodzenia granicznego i wejścia na terytorium Syrii w celu osiedlenia się tam.

Nazwa grupy pochodzi od biblijnego regionu na obszarze dzisiejszej południowej Syrii, który – według Biblii – został przydzielony jednemu z 12 plemion izraelskich.

Izraelska policja ostrzegła, że przekroczenie granicy z Syrią lub Libanem jest przestępstwem zagrożonym karą do czterech lat więzienia.

Na Zachodnim Brzegu mieszka już ponad 700 tys. osadników

Osadnicy to izraelscy obywatele mieszkający na ziemiach palestyńskich na okupowanym Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Część z nich przenosi się na te terytoria, kierując się niższymi kosztami życia oraz zachętami finansowymi oferowanymi przez rząd. Jednak wielu uznaje biblijne przymierze Boga z Izraelitami za uzasadnienie roszczeń terytorialnych.

Ponad 700 tys. osadników mieszka obecnie w 150 osiedlach i 128 przyczółkach rozmieszczonych na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej w 1980 r. Wschodniej Jerozolimie. Większość osiedli została zbudowana w całości lub częściowo na prywatnych gruntach palestyńskich.

There are moments when reality leaves no room for interpretation. The cabinet's decision of April 1, made in the midst of the war with Iran, is precisely such a moment. While the Israeli public is preoccupied with existential threats and security distractions, the government… April 14, 2026

Powstanie osiedla jest zatwierdzane przez izraelski rząd, natomiast przyczółek powstaje bez jego zgody. Przyczółki mogą mieć różną skalę – od niewielkiej zabudowy zamieszkanej przez kilka osób po społeczności liczące kilkuset mieszkańców. Są często zakładane przez fanatyczną osadniczą młodzież na szczytach wzgórz na Zachodnim Brzegu.

Niewielka część osadników aktywnie dąży do ustanawiania osiedli także na terytorium Libanu i Syrii.

Politycy partii religijno-syjonistycznych, których elektorat w dużej mierze stanowią osadnicy, w ostatnich wyborach uzyskali ok. 11 proc. głosów.