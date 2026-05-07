Forsal logo

Ukraińcy chcą zmonetyzować doświadczenia z frontu. Zełenski wydał już polecenie

W. Rodak
Wojciech Rodak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:42
wojna w Ukrainie prywatne firmy wojskowe wołodymyr zełenski najemnicy
Ukraińcy chcą zmonetyzować doświadczenia z frontu. Zełenski wydał już polecenie/Shutterstock
Ukraina przygotowuje przepisy legalizujące działalność prywatnych firm wojskowych. Kijów liczy, że po zakończeniu wojny zatrudnienie mogliby tam znaleźć weterani, a Ukraina umocniłaby swoją pozycję na światowym rynku usług bezpieczeństwa.

"Nasze państwo musi wykorzystać swoją szansę"

W czwartek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że polecił ministerstwu spraw wewnętrznych, służbom wywiadowczym, a także przedstawicielom rządu i własnej kancelarii opracowanie ram prawnych dla legalnego funkcjonowania prywatnych firm wojskowych. Zapowiedział, że ustawa ta powinna wejść w życie jeszcze w tym roku.

Wiodące państwa świata angażują swoich obywateli do pracy w tzw. prywatnych firmach wojskowych oraz innych podobnych strukturach organizacyjnych. Ważne jest, aby nasze państwo wykorzystało swoją szansę i rozwinęło eksport usług bezpieczeństwa powiedział Zełenski.

Prezydent nie sprecyzował jednak, jakie dokładnie działania takie firmy mogłyby prowadzić ani jak miałby wyglądać nadzór państwa nad ich działalnością.

Ukraina ma wiele do zaoferowania

Minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko wyjaśnił później, że ustawa ma stworzyć "przejrzysty i kontrolowany model" świadczenia wyspecjalizowanych usług ochrony i bezpieczeństwa, zgodny z konstytucją Ukrainy.

Kłymenko podkreślił, że ukraińscy żołnierze zdobyli "bezprecedensowe doświadczenie bojowe", cenione na całym świecie, i zaznaczył, że po wojnie powinno ono stać się szansą zawodową dla weteranów.

Dodał również, że Ukraina ma wiele do zaoferowania światowemu rynkowi bezpieczeństwa, jednocześnie dbając o własne interesy narodowe i bezpieczeństwo państwa.

Zełenski zapowiadał to już wcześniej. Są głosy krytyki

Zełenski już w czerwcu 2025 r. publicznie wspominał o legalizacji ukraińskich prywatnych firm wojskowych. Miało to związek z rosyjskimi żądaniami rozwiązania części ukraińskich formacji zbrojnych.

Krytycy ostrzegają, że legalizacja prywatnych firm wojskowych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa Ukrainy, jeśli zasady nadzoru pozostaną niejasne. Zwolennicy przekonują jednak, że nowe przepisy mogłyby zapewnić miejsca pracy rosnącej liczbie ukraińskich weteranów i umożliwić eksport ukraińskiego doświadczenia bojowego za granicę.

Według części ukraińskich parlamentarzystów prywatne firmy wojskowe mogłyby działać pod kontrolą istniejących struktur państwowych takich jak ministerstwo obrony, policja, służby wywiadowcze czy siły zbrojne bez naruszania obowiązującego systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraińcy chcą zmonetyzować doświadczenia z frontu. Zełenski wydał już polecenie »
Tematy: wojna w Ukrainiewołodymyr zełenskinajemnicyprywatne firmy wojskowe
Powiązane
ukraińska armia drony Hornet wojna w Ukrainie Dmytro Putatia
Hornety odmieniły front. Ukraina może zaskoczyć nową ofensywą
straty Rosjan atak dronów wojna w Ukrainie śmigłowce
Zabójczy duet Ukrainy kompletnie zaskoczył Rosjan. Dwa śmigłowce poszły z dymem
drony przechwytujące drony shahed wojna w Ukrainie An-28
An-28 z Mielca jeszcze skuteczniej gromią Shahedy. Mają nowe uzbrojenie
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
UE, ETS, benzyna, olej napędowy, ceny paliw, emisja, zielony ład
Benzyna: 7,81 zł/l, olej napędowy: 8,83 zł/l. Podwyżka cen paliw w związku z ograniczaniem emisji przez UE
Rosja wzywa kraje do ewakuacji dyplomatów. Główne uderzenie ma pójść na stolicę
Rosja wzywa kraje do ewakuacji dyplomatów. Główne uderzenie ma pójść w stolicę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj