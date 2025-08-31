Ukraina znowu uderzy w głąb Rosji

„Będziemy kontynuować nasze aktywne działania dokładnie w sposób niezbędny do obrony Ukrainy. Siły i zasoby są przygotowane. Zaplanowano również nowe ataki w głąb Rosji” – napisał Zełenski na portalu X.

Prezydent poinformował, że od początku roku ponad 290 tys. rosyjskich żołnierzy zostało zabitych i ciężko rannych. „Większość tych strat poniesiono właśnie w regionie Doniecka, nie osiągając żadnego ze strategicznych celów” – dodał.

SZU informują o porażce "sezonowej kampanii" Rosjan

W niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ocenił na kanale w komunikatorze Telegram, że kolejna „sezonowa” kampania wojsk rosyjskich zakończyła się niczym. Było to nawiązanie do informacji, jakie szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow przekazał w sobotę o postępach armii rosyjskiej w wojnie z Ukrainą.

Rosyjska agresja w Donbasie trwa od 2014 roku. Po zaanektowaniu Krymu przez Rosję w marcu tegoż roku wspierane przez Moskwę formacje zbrojne proklamowały powstanie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Od tamtej pory Rosja utrzymuje swoje wojska i struktury w znacznej części obwodów donieckiego i ługańskiego.

Inwazja rosyjska na Ukrainę trwa na pełną skalę od lutego 2022 roku.