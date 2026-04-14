Kto zbuduje polską Kolej Dużych Prędkości?

Do 350 km/h - z taką prędkością mają jeździć pociągi w Polsce. Spółka CPK przygotowuje się do budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP). Właśnie ogłosiła, kto stara się o kontrakt. W tym przypadku zastosowano procedurę dialogu konkurencyjnego. Faktyczna umowa ma zostać podpisana do końca 2027 roku.

– To pierwsze postępowanie na budowę linii KDP nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczasowy przebieg tego postępowania wpisuje się w cel wspierania rozwoju polskich firm i lokalnych miejsc pracy. W kolejnych postępowaniach kolejowych także liczymy na duży udział rodzimych firm, a co za tym idzie znaczący impuls dla polskiej gospodarki – mówi Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kto jest chętny do budowy?

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach dialogu konkurencyjnego na prace projektowe i wybudowanie złożyli:

Budimex Konsorcjum ZUE, Duna Polska, POLAQUA Konsorcjum TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA Konsorcjum Trakcja, PORR Konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI SOPOT, INTERCOR Konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

Teraz spółka rozpocznie ocenę i analizę wniosków, a do kolejnego etapu postępowania – czyli rozmów z potencjalnymi wykonawcami w trybie dialogu konkurencyjnego – może dopuścić wszystkich sześciu potencjalnych wykonawców. „Podstawowym kryterium selekcji jest doświadczenie w zrealizowanych robotach budowlanych (również na terytorium Polski). Jednymi z kryteriów selekcji były język polski kluczowej kadry. Natomiast kryteriami oceny ofert w samym postępowaniu będą cena i przedłużenie okresu gwarancji” - poinformowała spółka CPK.

Ruszą postępowania na budowę KDP

Członek zarządu CPK Piotr Rachwalski przekazał, że w najbliższych miesiącach mają być uruchomione kolejne postępowania dotyczące budowy odcinka KDP między Warszawą i Łodzią. „Łącznie mamy w planach jeszcze pięć odcinków, które wraz z fragmentem od Kotowic do węzła lotniskowego, złożą się na około 120 km nowych torów z prędkością projektową 350 km/h” - poinformował Rachwalski, cytowany w komunikacie.

Spółka planuje postępowania na budowę kolejnych odcinków linii KDP Warszawa – Łódź:

18 km od Warszawy Zachodniej do Kotowic;

15 km od Węzła Lotniskowego do Węzła Bolimowskiego;

12 km w ramach Węzła Bolimowskiego;

37 km od Węzła Bolimowskiego do Brzezin;

11 km z Brzezin do Łodzi.

„Dodatkowo spółka uruchomi dwa postępowania obejmujące sterowanie ruchem (SRK) i teletechniką oraz sieć trakcyjną wraz z zasilaniem dla całej linii Warszawa – Łódź. W trakcie analiz komisji przetargowej jest postępowanie na badania archeologiczne dla tej linii” - dodano.

Szybka kolej z Warszawy do Łodzi

Przedstawiciele CPK zwrócili uwagę, że dla trasy między Warszawą i Łodzią złożono wszystkie 12 wniosków o decyzję lokalizacyjną dla linii kolejowej, a w listopadzie ubiegłego roku CPK otrzymała pierwszą decyzję – dla odcinka w rejonie Warszawy Zachodniej. Zgodnie z harmonogramem odcinek Warszawa – Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 roku wraz z otwarciem nowego lotniska. W 2035 r. pasażerowie mają dojechać linią „Y” do Poznania i Wrocławia.

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

W ubiegłym roku Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji dotyczących m.in. przyspieszenia rozwoju europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Plan na rzecz kolei dużych prędkości oparty jest na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i ma na celu skrócenie czasu podróży między europejskimi miastami. Pociągi na tych liniach miałyby osiągać prędkość co najmniej 200 km/h, dzięki czemu czas dojazdu z Kopenhagi do Berlina miałby się skrócić z 7 do 4 godzin, a z Paryża do Rzymu - z niemal 11 do 8 godzin i 45 minut. Plan zakłada też powstanie nowych połączeń transgranicznych, np. Tallinn – Ryga – Wilno – Warszawa.