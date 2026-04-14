Kto zbuduje polską Kolej Dużych Prędkości?

Do 350 km/h - z taką prędkością mają jeździć pociągi w Polsce. Spółka CPK przygotowuje się do budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP). Właśnie ogłosiła, kto stara się o kontrakt. W tym przypadku zastosowano procedurę dialogu konkurencyjnego. Faktyczna umowa ma zostać podpisana do końca 2027 roku.

To pierwsze postępowanie na budowę linii KDP nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczasowy przebieg tego postępowania wpisuje się w cel wspierania rozwoju polskich firm i lokalnych miejsc pracy. W kolejnych postępowaniach kolejowych także liczymy na duży udział rodzimych firm, a co za tym idzie znaczący impuls dla polskiej gospodarki – mówi Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kto jest chętny do budowy?

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach dialogu konkurencyjnego na prace projektowe i wybudowanie złożyli:

  1. Budimex
  2. Konsorcjum ZUE, Duna Polska, POLAQUA
  3. Konsorcjum TORPOL, MIRBUD, KOBYLARNIA
  4. Konsorcjum Trakcja, PORR
  5. Konsorcjum Mostostal Warszawa, NDI, NDI SOPOT, INTERCOR
  6. Konsorcjum Gülermak, Track Tec Construction, UNIBEP, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe.

Teraz spółka rozpocznie ocenę i analizę wniosków, a do kolejnego etapu postępowania – czyli rozmów z potencjalnymi wykonawcami w trybie dialogu konkurencyjnego – może dopuścić wszystkich sześciu potencjalnych wykonawców. „Podstawowym kryterium selekcji jest doświadczenie w zrealizowanych robotach budowlanych (również na terytorium Polski). Jednymi z kryteriów selekcji były język polski kluczowej kadry. Natomiast kryteriami oceny ofert w samym postępowaniu będą cena i przedłużenie okresu gwarancji” - poinformowała spółka CPK.

Ruszą postępowania na budowę KDP

Członek zarządu CPK Piotr Rachwalski przekazał, że w najbliższych miesiącach mają być uruchomione kolejne postępowania dotyczące budowy odcinka KDP między Warszawą i Łodzią. „Łącznie mamy w planach jeszcze pięć odcinków, które wraz z fragmentem od Kotowic do węzła lotniskowego, złożą się na około 120 km nowych torów z prędkością projektową 350 km/h” - poinformował Rachwalski, cytowany w komunikacie.

Spółka planuje postępowania na budowę kolejnych odcinków linii KDP Warszawa – Łódź:

  • 18 km od Warszawy Zachodniej do Kotowic;
  • 15 km od Węzła Lotniskowego do Węzła Bolimowskiego;
  • 12 km w ramach Węzła Bolimowskiego;
  • 37 km od Węzła Bolimowskiego do Brzezin;
  • 11 km z Brzezin do Łodzi.

„Dodatkowo spółka uruchomi dwa postępowania obejmujące sterowanie ruchem (SRK) i teletechniką oraz sieć trakcyjną wraz z zasilaniem dla całej linii Warszawa – Łódź. W trakcie analiz komisji przetargowej jest postępowanie na badania archeologiczne dla tej linii” - dodano.

Szybka kolej z Warszawy do Łodzi

Przedstawiciele CPK zwrócili uwagę, że dla trasy między Warszawą i Łodzią złożono wszystkie 12 wniosków o decyzję lokalizacyjną dla linii kolejowej, a w listopadzie ubiegłego roku CPK otrzymała pierwszą decyzję – dla odcinka w rejonie Warszawy Zachodniej. Zgodnie z harmonogramem odcinek Warszawa – Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 roku wraz z otwarciem nowego lotniska. W 2035 r. pasażerowie mają dojechać linią „Y” do Poznania i Wrocławia.

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

W ubiegłym roku Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji dotyczących m.in. przyspieszenia rozwoju europejskiej sieci kolei dużych prędkości. Plan na rzecz kolei dużych prędkości oparty jest na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i ma na celu skrócenie czasu podróży między europejskimi miastami. Pociągi na tych liniach miałyby osiągać prędkość co najmniej 200 km/h, dzięki czemu czas dojazdu z Kopenhagi do Berlina miałby się skrócić z 7 do 4 godzin, a z Paryża do Rzymu - z niemal 11 do 8 godzin i 45 minut. Plan zakłada też powstanie nowych połączeń transgranicznych, np. Tallinn – Ryga – Wilno – Warszawa.